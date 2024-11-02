Мокрый снег и штормовой ветер: погода в начале ноября тюменцев не порадует

Posted 2 ноября, 01:07
Published 2 ноября, 01:07
Modified 2 ноября, 01:07
Updated 2 ноября, 01:07
В Тюмени 2 ноября синоптики пасмурную погоду, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут -2…+2, в вечерние часы потеплеет до +2…+5 Скорость ветра составит 7-8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51 закат в 16:51, продолжительность дня 9 часов 0 минут.
В Тобольске 2 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. Утром и днем ожидается до 0…+2, в вечерние часы температура составит +1…+2. Скорость ветра составит 7,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44, закат в 16:36, продолжительность дня 8 часов 52 минуты.
В Ишиме 2 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду, дожди со снегом утром и вечером. Максимальная дневная температура воздуха составит 1….+3, в вечернее время суток столбики термометров поднимутся до +4. Ветер будет дуть со скоростью 7,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31 закат в 16:39, продолжительность дня 9 часов 8 минут.