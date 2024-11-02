nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 01:07

Published 2 ноября, 01:07

Modified 2 ноября, 01:07

Updated 2 ноября, 01:07

В Тюмени 2 ноября ожидается мокрый снег и штормовой ветер

Мокрый снег и штормовой ветер: погода в начале ноября тюменцев не порадует

2 ноября 2024, 01:07
Фото: 1MI.

В Тюмени 2 ноября ожидается мокрый снег и штормовой ветер

Облачную погоду, мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 18 м/с обещаю метеорологи в субботу, 2 ноября, на юге Тюменской области. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Днем температура воздуха составит 0…+5, в вечерние и ночные часы -4…+1. Местами вероятно

В Тюмени 2 ноября синоптики пасмурную погоду, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут -2…+2, в вечерние часы потеплеет до +2…+5 Скорость ветра составит 7-8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51 закат в 16:51, продолжительность дня 9 часов 0 минут.

Богатая жизнь и чистый воздух: какой должна была стать Тюменская область к 2020 году?
Узнать подробнее

В Тобольске 2 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. Утром и днем ожидается до 0…+2, в вечерние часы температура составит +1…+2. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44, закат в 16:36, продолжительность дня 8 часов 52 минуты.

В Ишиме 2 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду, дожди со снегом утром и вечером. Максимальная дневная температура воздуха составит 1….+3, в вечернее время суток столбики термометров поднимутся до +4. Ветер будет дуть со скоростью 7,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31 закат в 16:39, продолжительность дня 9 часов 8 минут.

Читайте также:
Лидер чемпионата России приедет в Тюмень. Результаты жеребьевки ¼ Кубка страныВласти Тюменской области потратят 400 млрд рублей на социалку и здравоохранениеВ Тюмени увеличилось число добровольцев для участия в СВО. Разбираем причины
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика