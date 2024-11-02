Мокрый снег и штормовой ветер: погода в начале ноября тюменцев не порадует

В Тюмени 2 ноября ожидается мокрый снег и штормовой ветер

Облачную погоду, мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 18 м/с обещаю метеорологи в субботу, 2 ноября, на юге Тюменской области. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Днем температура воздуха составит 0…+5, в вечерние и ночные часы -4…+1. Местами вероятно