Второе транспортное кольцо за 13,8 млрд рублей построят в Тюмени

Работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца, которое станет частью южного обхода, будут завершены в 2025 году. Об этом ранее заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, по предварительным данным на строительство южного обхода потратят более 20 миллиардов рублей. Из федерального бюджета в 2026 году на эти цели выделят более 14 миллиардов рублей. В эксплуатацию вторую объездную планируют сдать до конца 2030 года.