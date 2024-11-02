Второе транспортное кольцо за 13,8 млрд рублей построят в Тюмени

Posted 2 ноября, 04:09
Published 2 ноября, 04:09
Modified 2 ноября, 04:11
Updated 2 ноября, 04:11
В документе отмечено, что на реализацию проекта выделят в 2026 года 4 миллиарда 893 тысячи рублей, на 2027 год предусмотрено финансирование в размере 8 миллиардов 970 тысяч рублей из дорожного фонда.
Работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца, которое станет частью южного обхода, будут завершены в 2025 году. Об этом ранее заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, по предварительным данным на строительство южного обхода потратят более 20 миллиардов рублей. Из федерального бюджета в 2026 году на эти цели выделят более 14 миллиардов рублей. В эксплуатацию вторую объездную планируют сдать до конца 2030 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени разрабатывают проектную документацию по реставрации здания круглой бани. Там планируют открыть планетарий. По предварительным данным, на реализацию проекта потратят более 600 миллионов рублей.