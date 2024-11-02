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Posted 2 ноября, 04:09

Published 2 ноября, 04:09

Modified 2 ноября, 04:11

Updated 2 ноября, 04:11

Тюменские власти хотят выделить более 13,5 млдр на новый обход Тюмени

Второе транспортное кольцо за 13,8 млрд рублей построят в Тюмени

2 ноября 2024, 04:09
Фото: 1MI.

Тюменские власти хотят выделить более 13,5 млдр на новый обход Тюмени

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Строительство
Власти Тюменской области планируют построить в Тюмени второе транспортное кольцо. Информация об этом указана в проекте бюджета региона на 2025 год и плановый периоды 2026 и 2027 годов.

В документе отмечено, что на реализацию проекта выделят в 2026 года 4 миллиарда 893 тысячи рублей, на 2027 год предусмотрено финансирование в размере 8 миллиардов 970 тысяч рублей из дорожного фонда.

Работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца, которое станет частью южного обхода, будут завершены в 2025 году. Об этом ранее заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, по предварительным данным на строительство южного обхода потратят более 20 миллиардов рублей. Из федерального бюджета в 2026 году на эти цели выделят более 14 миллиардов рублей. В эксплуатацию вторую объездную планируют сдать до конца 2030 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени разрабатывают проектную документацию по реставрации здания круглой бани. Там планируют открыть планетарий. По предварительным данным, на реализацию проекта потратят более 600 миллионов рублей.

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