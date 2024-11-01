«Я должна была это сделать»: тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме

Posted 1 ноября, 09:37
Published 1 ноября, 09:37
Modified 1 ноября, 09:39
Updated 1 ноября, 09:39
Арина Кирсанова ранее снималась в эпизоде шоу «Мама в 16», она родом из Тамбовской области. Девушка родила двоих малышей, однако их воспитывает бабушка. Сама девушка занимается своей карьерой — продвигает соцсети и ведет стримы.
На днях к ней на трансляцию пришли герои тюменского эпизода шоу, чтобы разобраться в своих отношениях. Они вспомнили, как девушка Катя увела отца ребенка у главной героини. Это вызвало неоднозначную реакцию ведущей, которая накинулась на разлучницу с кулаками.
Однако источники редакции, знакомые с ситуацией, говорят о том, что происходящее на стриме — постановка, на деле же тюменцы и Арина Кирсанова могли договориться о взаимном пиаре через этот «скандал».
«Они все в нормальных отношениях, но придумывают истории с конфликтами, новыми беременностями и так далее, чтобы поддерживать к себе интерес, пытаются хайповать», — сообщил инсайдер.
Отметим, что в своих социальных сетях Кирсанова и молодой отец из Тюмени оставляли друг на друга ссылки, что также может сигнализировать о некой договоренности между молодыми блоггерами.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как сложилась жизнь тюменки, которая стала главной героиней тюменского эпизода шоу «Мама в 16».