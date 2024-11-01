«Я должна была это сделать»: тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме

Тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме

Герои тюменского эпизода шоу «Мама в 16» активно ходят в гости к блоггерам и дают интервью. Недавно они пришли на стрим к блогерше Арине Кирсановой, которая также была героиней этого шоу. Разборки между бывшими влюбленными из Тюмени закончились рукоприкладством.