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Posted 1 ноября, 09:37

Published 1 ноября, 09:37

Modified 1 ноября, 09:39

Updated 1 ноября, 09:39

Тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме.

«Я должна была это сделать»: тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме

1 ноября 2024, 09:37
Фото: 1MI. Тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме.

Тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме

Герои тюменского эпизода шоу «Мама в 16» активно ходят в гости к блоггерам и дают интервью. Недавно они пришли на стрим к блогерше Арине Кирсановой, которая также была героиней этого шоу. Разборки между бывшими влюбленными из Тюмени закончились рукоприкладством.

Арина Кирсанова ранее снималась в эпизоде шоу «Мама в 16», она родом из Тамбовской области. Девушка родила двоих малышей, однако их воспитывает бабушка. Сама девушка занимается своей карьерой — продвигает соцсети и ведет стримы.

На днях к ней на трансляцию пришли герои тюменского эпизода шоу, чтобы разобраться в своих отношениях. Они вспомнили, как девушка Катя увела отца ребенка у главной героини. Это вызвало неоднозначную реакцию ведущей, которая накинулась на разлучницу с кулаками.

Видео: Телеграм канал mommy16arina. Арина из шоу «Мама в 16» подняла руку на разлучницу из тюменского эпизода шоу.

Однако источники редакции, знакомые с ситуацией, говорят о том, что происходящее на стриме — постановка, на деле же тюменцы и Арина Кирсанова могли договориться о взаимном пиаре через этот «скандал».

«Они все в нормальных отношениях, но придумывают истории с конфликтами, новыми беременностями и так далее, чтобы поддерживать к себе интерес, пытаются хайповать», — сообщил инсайдер.

Отметим, что в своих социальных сетях Кирсанова и молодой отец из Тюмени оставляли друг на друга ссылки, что также может сигнализировать о некой договоренности между молодыми блоггерами.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как сложилась жизнь тюменки, которая стала главной героиней тюменского эпизода шоу «Мама в 16».

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