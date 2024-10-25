Ветераны СВО и тюменского села готовы пожаловаться Путину на местные власти

Напомним, что Перевалово внесли изменения в генплан и теперь на месте существующих домов, красной линией нарисованы дороги. Эту проблемы жители района озвучили и на прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором, который обозначил, что изъятие домов в этом районе не исключено, так как местные проезды слишком узкие.