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Posted 25 октября, 10:23

Published 25 октября, 10:23

Modified 25 октября, 10:25

Updated 25 октября, 10:25

Ветераны СВО и жители тюменского Перевалово готовят обращение президенту.

Ветераны СВО и тюменского села готовы пожаловаться Путину на местные власти

25 октября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Ветераны СВО и жители тюменского Перевалово готовят обращение президенту.
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Жители Перевалово, требующие возвращения их домам статуса ИЖС, собираются обратиться на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину. Они уже получили ответ от губернатора Тюменской области Александра Моора, однако он их не устроил.

Жители Перевалово, в числе которых ветераны СВО, продолжают бороться за возвращение своим домам статуса ИЖС. Они уже провели в Тюмени митинг и записали видеообращение полпреду УрФО Артёму Жуге с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Также Жоге направили петицию, которую подписали 500 человек.

Напомним, что Перевалово внесли изменения в генплан и теперь на месте существующих домов, красной линией нарисованы дороги. Эту проблемы жители района озвучили и на прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором, который обозначил, что изъятие домов в этом районе не исключено, так как местные проезды слишком узкие.

«Собственник земли — застройщик, когда формировал участки, оставил для проезда между домами узкие коридорчики шириной 7-9 метров. Это не позволяет сделать полноценную дорогу с двумя полосами движения и пешеходной дорожкой. Непонятно, как по этим улицам будут ездить специальные службы, как туда заедет пожарная машина», — сказал губернатор в ходе прямой линии.

Однако жители Перевалово считают, что информация, предоставленная Моору, могла быть искажена. Как сообщил «Нашему городу» представитель инициативной группы Михаил Гончаров, в России действительно существуют «проезды» шириной от 6 до 13 метров, которыми активно пользуются люди.

«Ровно по этой же причине жители домов в Перевалово и говорят администрации, чтобы она отстала от них со своими глупостями, а закон исполняла. Администрация утвердила межевание, потом строительство, а потом ещё присвоила адреса. Потому что те, кто писал постановление с шириной проезда 6–13 метров, знали, что делали. Верните людям ИЖС!», — говорит Гончаров.

Местные жители уже обсуждают грядущую прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря, чтобы обратиться к главе государства по поводу сложившейся ситуации.

Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс
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Ранее «Наш город» сообщал о том что ветеранов СВО обидело то, что в районной администрации их назвали «ряженными».

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