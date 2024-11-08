Ворота Сибири. В следующем года власти Тюмени начнут создавать мастер-план города

Как рассказал мэр Максим Афанасьев, вместе с девелоперами власти города планируют найти новые инвестиционные ниши, а также разработать общую архитектурную структуру под заголовком Ворота Сибири. Это значит, что город должен будет обращать внимание и показывать все то, что из себя представляет эта часть страны.