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Posted 8 ноября, 11:40

Published 8 ноября, 11:40

Modified 8 ноября, 11:48

Updated 8 ноября, 11:48

В следующем года власти Тюмени начнут создавать мастер-план города

Ворота Сибири. В следующем года власти Тюмени начнут создавать мастер-план города

8 ноября 2024, 11:40
Фото: 1MI.

В следующем года власти Тюмени начнут создавать мастер-план города

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Касается каждого
Власти Тюмени анонсировали масштабную работу — они начнут разрабатывать мастер-план города, полностью формируя его архитектурный облик, представление в лице гостей и единство инфраструктуры.

Как рассказал мэр Максим Афанасьев, вместе с девелоперами власти города планируют найти новые инвестиционные ниши, а также разработать общую архитектурную структуру под заголовком Ворота Сибири. Это значит, что город должен будет обращать внимание и показывать все то, что из себя представляет эта часть страны.

Афанасьев добавил, что разработка и внедрение мастер-плана планируется в ближайшие 5-10 лет. Вместе с этим будет также обновляться и старый, исторический архитектурный облик города.

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#Александр Смирнов#Общество#Касается каждого#Новости тюмени#Дорожное строительство
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