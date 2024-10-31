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Posted 31 октября, 08:33

Published 31 октября, 08:33

Modified 31 октября, 08:37

Updated 31 октября, 08:37

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в ноябре

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в ноябре 2024 года

31 октября 2024, 08:33
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в ноябре

Сюжет
Касается каждого
В Тюменской области в ноябре 2024 года из-за праздников изменится привычный график выплат пенсий и пособий. Некоторые выплаты перечислят раньше положенного срока из-за того, что 3 ноября выпадает на выходной день воскресенье.

Кроме того, в ноябре будет проведена индексация пенсий ряду категорий граждан — пенсии повысят гражданам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавят 8 тысяч 134 рубля. На аналогичную сумму увеличат размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.

Также с 1 ноября будет повысят размер пенсионной выплаты работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Перерасчет коснется граждан, чей трудовой стаж составляет от 20 до 25 лет.

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График выплаты пенсий

Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 8, 19 и 22 (за 23 число) ноября.

«В случае доставки выплат по почте пенсии будут доставляться с 3 по 23 числа в соответствии с графиком работы почтового отделения», — пояснили специалисты департамента социального развития Тюменской области.
Фото: 1MI

Меры социальной поддержки

2 (за 3 число), 5 и 8 ноября тюменцам будут перечислены единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), выплаты из материнского капитала.

«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре выплачиваются пособия за октябрь. Если в октябре гражданин уже получил выплату в течение 5 рабочих дней после назначения, то следующая выплата будет произведена в декабре (за ноябрь)», — пояснили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ноябре в силу вступят новые законы. В частности, начнет работы Единый электронный реестр воинского учета, изменятся правила денежных переводов через СБП, вступит в силу закон, легализующий майнинг. Теперь добывать криптовалюту смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в спецреестре.

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