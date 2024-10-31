График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в ноябре 2024 года

Posted 31 октября, 08:33
Published 31 октября, 08:33
Modified 31 октября, 08:37
Updated 31 октября, 08:37
Кроме того, в ноябре будет проведена индексация пенсий ряду категорий граждан — пенсии повысят гражданам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавят 8 тысяч 134 рубля. На аналогичную сумму увеличат размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.
Также с 1 ноября будет повысят размер пенсионной выплаты работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Перерасчет коснется граждан, чей трудовой стаж составляет от 20 до 25 лет.
Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 8, 19 и 22 (за 23 число) ноября.
«В случае доставки выплат по почте пенсии будут доставляться с 3 по 23 числа в соответствии с графиком работы почтового отделения», — пояснили специалисты департамента социального развития Тюменской области.
2 (за 3 число), 5 и 8 ноября тюменцам будут перечислены единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), выплаты из материнского капитала.
«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре выплачиваются пособия за октябрь. Если в октябре гражданин уже получил выплату в течение 5 рабочих дней после назначения, то следующая выплата будет произведена в декабре (за ноябрь)», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ноябре в силу вступят новые законы. В частности, начнет работы Единый электронный реестр воинского учета, изменятся правила денежных переводов через СБП, вступит в силу закон, легализующий майнинг. Теперь добывать криптовалюту смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в спецреестре.