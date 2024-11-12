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Posted 12 ноября, 11:58

Published 12 ноября, 11:58

Modified 12 ноября, 12:06

Updated 12 ноября, 12:06

В Тобольске браконьер выловил почти сто особей редкой рыбы

Наловил на статью. В Тобольске браконьер выловил почти сто особей редкой рыбы

12 ноября 2024, 11:58
Фото: 1MI.

В Тобольске браконьер выловил почти сто особей редкой рыбы

Сюжет
Рыбалка
В Тобольске вынесли приговор местному жителю, наловившему более ста особей редкой стерляди. Делал он это незаконно, надеясь продать.

Как рассказали в пресс-службе судов, мужчина выбросил в реку плавную рыболовную сеть, после чего начал вылавливать рыбу, нарушая рыболовное законодательство. Такими масштабами на промысел выходить нельзя. Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей. Эти деньги он теперь обязан выплатить.

Поймали мужчину с поличным. Он как раз перевозил улов после промысла. Подсудимый в судебном заседании признал вину в совершенном преступлении полностью. Назначили ему 2 года условно.

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Ранее сообщалось о том, что под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Браконьеры#Рыбалка
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