Наловил на статью. В Тобольске браконьер выловил почти сто особей редкой рыбы

Как рассказали в пресс-службе судов, мужчина выбросил в реку плавную рыболовную сеть, после чего начал вылавливать рыбу, нарушая рыболовное законодательство. Такими масштабами на промысел выходить нельзя. Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей. Эти деньги он теперь обязан выплатить.