nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 12:12

Published 12 ноября, 12:12

Modified 12 ноября, 12:29

Updated 12 ноября, 12:29

За службу по контракту в Тюмени предлагают 5 миллионов, но есть нюанс

За службу по контракту в Тюмени предлагают 5 миллионов, но есть нюанс

12 ноября 2024, 12:12
Фото: 1MI.

За службу по контракту в Тюмени предлагают 5 миллионов, но есть нюанс

Сюжет
Служба
Тюменскую уловку маркетолога начали находить тюменцы в почтовых ящиках. Оказывается, теперь за службу можно получить 5 миллионов рублей, однако есть одно но.

Дело в том, что для получения конкретно этой выплаты подписать контракт нужно в военкомате Москвы. А для этого нужно явиться туда и подать документы там, а также иметь действующую столичную прописку, пройденную медкомиссию по месту жительства и определенную категорию годности к службе. Если же оформляться в Тюмени, единовременная выплата не превысит и миллиона.

Можно ли договориться с местными военкоматами для переезда на оформление в Москву, неизвестно. Скорее всего, такой возможности нет и рекламные буклеты, которые находят жители региона — просто рекламная уловка, которая поможет только тем, кто гостит в Тюмени, живет в Москве и при этом хочет пойти служить.

Стало известно, сколько тюменцев заберут в армию этой осенью
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что тюменец специально распространял фейки о ВС РФ.

Читайте также:
«Новичков никто не осуждает»: командир взвода из Тюмени рассказал о боях в зоне СВО33-летний электромонтер компании «Россети Тюмень» погиб в зоне СВОМожет сесть. Тюменец специально распространял фейки о ВС РФ
#Александр Смирнов#Общество#Армия#Военная служба#Служба#Армия России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика