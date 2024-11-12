За службу по контракту в Тюмени предлагают 5 миллионов, но есть нюанс

Posted 12 ноября, 12:12
Published 12 ноября, 12:12
Modified 12 ноября, 12:29
Updated 12 ноября, 12:29
Дело в том, что для получения конкретно этой выплаты подписать контракт нужно в военкомате Москвы. А для этого нужно явиться туда и подать документы там, а также иметь действующую столичную прописку, пройденную медкомиссию по месту жительства и определенную категорию годности к службе. Если же оформляться в Тюмени, единовременная выплата не превысит и миллиона.
Можно ли договориться с местными военкоматами для переезда на оформление в Москву, неизвестно. Скорее всего, такой возможности нет и рекламные буклеты, которые находят жители региона — просто рекламная уловка, которая поможет только тем, кто гостит в Тюмени, живет в Москве и при этом хочет пойти служить.