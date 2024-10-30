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2024
Практика управления человеческим капиталом ТюмГУ получила сразу две награды
30 октября, 12:54
Все началось с боли и одышки. Молодую тюменку настигла загадочная болезнь
24 октября, 01:00
Рискнул здоровьем. Геолог выпил самую древнюю воду в мире и остался жив
Необычное открытие сделали геологи в Канаде. В одной из подземных пещер они нашли воду, которой почти 3 миллиарда лет. Она оказалась самой старой на планете.
10 сентября, 11:35
Рот полон инфекций! Ученые рассказали, как во рту у людей может начать расти грибок
Ученые узнали, почему зубной налет так быстро возвращается даже после чистки зубов. Все дело в особенном грибке, которые может размножаться за несколько секунд
5 сентября, 10:48
Молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени
5 сентября, 08:32
Интересная диагностика: ИИ сможет поставить вам диагноз по неприличному жесту
Ученые разработали новый вариант искусственного интеллекта в сфере медицины. Он может поставить диагноз, если показать ему язык.
15 августа, 09:44
Не такие уж и разные: ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей
Интересное открытие нашли ученые при исследовании дрожжей. Оказалось, что при делении ДНК и его последующего копирования — они очень схожи с человеком. Процесс почти идентичный.
5 августа, 09:06
Банка колы — как ресурс! Ученые научились перерабатывать жестянки в настоящее топливо
Ученые нашли три ингредиента для создания чистого топлива. Оказывается, для этого нужно всего три вещи, которые продаются во всех магазинах.
29 июля, 09:46
Батарейки за копейки! Разработка ученых позволит создавать дешевые аккумуляторы
Ученые из США пришли к новому способу создания батарей, в которых нет анода. Такой подход может позволить разрабатывать чистые и дешевые аккумуляторы как для электромобилей, так и для генераторов.
8 июля, 11:19
На базе межуниверситетского кампуса в Тюмени создадут инженерную школу
В инженерной школе будут подготавливать биотехнологов, биоинформатиков и других востребованных специалистов. Обучение будет проводиться в сотрудничестве с медицинским университетом.
8 июля, 07:38
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
17 июня, 07:31
Ученые изучают странное поведение магнитосферы Земли
Специалисты сообщают об аномалии в магнитосфере нашей планеты, которая не на шутку их обеспокоила. О том, какая опасность угрожает жителям Земли, — расскажем далее.
28 мая, 19:11
Ученые раскритиковали теорию о необходимости сна для обновления организма
Как и множеству других живых организмов на Земле, человеку нужен сон. Однако ученые уже не одну сотню лет пытаются выяснить, в чем состоит его основная задача.
27 мая, 15:51
В Тюменской области научными исследованиями занимаются свыше 4 тысяч человек
Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Тюменцев, причастных к этому празднику, поздравил глава региона Александр Моор.
8 февраля, 14:04
2023
Города Ямала и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве
26 октября 2023, 10:53
В Тюмени задумались о наполнении скандального межвузовского кампуса
Строительные работы по возведению межуниверситетского кампуса в Тюмени стартуют в 2025 год, а в 2028 объект будет сдан в эксплуатацию. На заседании регионального штаба обсудили план предстоящих работ.
18 октября 2023, 13:11
Знания не в цене: стало известно, сколько зарабатывают тюменские научные сотрудники
Зарплата научных сотрудников в Тюменской области составляет порядка 100 тысяч рублей. Тюменьстат выяснил, как сильно она изменилась за последний год.
17 октября 2023, 02:25
Раскрыт еще один биологический секрет старения
12 октября 2023, 20:21
VII Международный симпозиум по русской грамматике стартовал в Тюмени
11 октября 2023, 09:49
Тюменские ученые нашли дешевый способ для отпугивания клещей
В Тюмени изобрели новый репеллент от клещей. Средство состоит из натуральных компонентов, в основе которых — местные растения.
11 октября 2023, 09:13

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