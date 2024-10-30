Не такие уж и разные: ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей

Интересное открытие нашли ученые при исследовании дрожжей. Оказалось, что при делении ДНК и его последующего копирования — они очень схожи с человеком. Процесс почти идентичный.