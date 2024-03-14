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В тюменских реках Обь и Иртыш не нашли чистой воды

Загрязненная и грязная: эксперты вынесли вердикт о качестве воды в тюменских реках

14 марта 2024, 05:12
Фото: 1MI

В тюменских реках Обь и Иртыш не нашли чистой воды

В реках на территории Тюменской области, Оби и Иртыше, не нашли чистой воды. Об этом рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко на заседании комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По ее словам, в минувшем году специалистами было обследовано 108 створов водоемов Обь-Иртышского бассейна на территории юга Тюменской области, Югры Ямала и Омсской области. Водных объектов с условно чистой водой обнаружено не было — в одном из створов зафиксировали слабозагрязненную воду, в оставшихся 107 — загрязненную и грязную.

Кроме того, в 2023 году зафиксировано 226 случаев высокого и экстремального высокого загрязнения соединениями марганца, железа, азота, а также нефтепродуктами и ртутью, пишут «Известия».

В настоящее время специалисты начали разработку нового федерального проекта «Вода России», который будет нацелен на оздоровление российских рек. По предварительным данным, его подготовят к осени 2024 года. На реализацию проекта планируют выделить 233,9 миллиарда рублей.

Тюменские прокуроры заявили об уничтожении водных биоресурсов Туры
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские экологи бьют тревогу из-за состояния реки Туры. По словам экспертов, требуется очистка водоема — из-за катастрофического обмеления существенно увеличилась концентрация вредных веществ в воде, что пагубно сказывается на общем состоянии экосистемы реки.

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