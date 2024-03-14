Загрязненная и грязная: эксперты вынесли вердикт о качестве воды в тюменских реках

По ее словам, в минувшем году специалистами было обследовано 108 створов водоемов Обь-Иртышского бассейна на территории юга Тюменской области, Югры Ямала и Омсской области. Водных объектов с условно чистой водой обнаружено не было — в одном из створов зафиксировали слабозагрязненную воду, в оставшихся 107 — загрязненную и грязную.