nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

В Тюмени сдадут в аренду на 20 лет участок реки Туры

Власти сдадут в аренду на 20 лет мелеющую Туру

29 июня 2024, 04:03
Фото: 1MI

В Тюмени сдадут в аренду на 20 лет участок реки Туры

Участок акватории реки Туры в районе совмещенного моста сдадут в аренду на 20 лет. Соответствующий тендер разместил на портале ГИС Торги региональный департамент недропользования и экологии.
Сюжет
Тура

В документах указано, что площадь участка составляет 400 квадратных метров, начальная цена лота 5 тысяч 588 рублей 32 копейки, размер задатка составляет 100% начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона 558 рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 22 июля 2024 года, 24 июля состоится подведение итогов.

Ранее «Наш Город» писал, что за последний месяц тюменская Тура обмелела на четыре метра. По данным на 27 июня, уровень воды в реке составлял 83 сантиметра выше нуля поста. Месяц назад, 27 мая, 483 сантиметра.

Читайте также:
Погибшего во время теракта в Дагестане силовика похоронили в Тюменской областиТурник придавил школьницу, самолет не долетел до Тюмени, а людям дали опасное мясоВ центре Тюмени появятся еще несколько платных парковок
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аукцион#Тура#Аренда#Река Тура
Подпишитесь
Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?
Вчера, 09:29
Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?
Вчера, 08:22
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Вчера, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Вчера, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Вчера, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Вчера, 01:00