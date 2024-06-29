Власти сдадут в аренду на 20 лет мелеющую Туру

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В документах указано, что площадь участка составляет 400 квадратных метров, начальная цена лота 5 тысяч 588 рублей 32 копейки, размер задатка составляет 100% начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона 558 рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 22 июля 2024 года, 24 июля состоится подведение итогов.
Ранее «Наш Город» писал, что за последний месяц тюменская Тура обмелела на четыре метра. По данным на 27 июня, уровень воды в реке составлял 83 сантиметра выше нуля поста. Месяц назад, 27 мая, 483 сантиметра.