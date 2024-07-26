Тюменец пытается продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей

10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей хочет продать предприимчивый тюменец. В своем объявлении на популярном сайте он даже объяснил, почему за неё нужно заплатить именно столько.