nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Купюры

Выбрать дату
2024
37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгода
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Они занимают 60% от общего количества подделок.
26 июля, 05:36
В Тюмени продают «счастливую купюру» за пять миллионов рублей
За солидную сумму на продажу выставлена обычная на вид банкнота номиналом 500 рублей. Продавец объяснил, по какой причине стоимость купюры настолько завышена.
12 января, 06:49
2023
Тюменец пытается продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей
10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей хочет продать предприимчивый тюменец. В своем объявлении на популярном сайте он даже объяснил, почему за неё нужно заплатить именно столько.
14 декабря 2023, 16:20
Потеряете все: аферисты нашли новый способ обмана тюменцев
Мошенники пытаются убедить людей, что старые купюры скоро аннулируют. Чтобы не лишиться денег, их нужно срочно обменять.
7 ноября 2023, 03:28
Тюменцам показали новые банкноты с видами УрФО
16 октября 2023, 09:56
В октябре Центробанк покажет новые купюры
В следующем месяце Центробанк презентует новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей. Их внешний вид пообещали сильно не менять.
25 сентября 2023, 03:33
В Тюмени появились новые 5 и 10-рублевые купюры
В Тюменской области в обращении появились пятирублевые и десятирублевые банкноты. О появлении купюр соответствующего номинала жители региона сообщали еще в начале января.
17 января 2023, 04:53
2022
Тюменская мошенница оплатила заказ в кафе купюрами «банка приколов»
Тюменка в соцсетях рассказала свою историю — её обманула мошенница при оплате счета в ресторане быстрого питания. Хитрая покупательница заплатила купюрами «банка приколов», а сдачу получила реальными деньгами.
13 ноября 2022, 14:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика