Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Именно так звучит метафора, ставшая ключевой для тюменского брендбука. По мнению маркетолога крупной компании Ангелины Сотиной, он даже хуже предыдущего, гласящего, что Тюмень — лучший город земли.
«Почему это неудачный вариант? В нем нет конкретики. Такой слоган может быть у любого города России. Я прекрасно понимаю, что тут пытались закинуть удочку с первым городом Сибири, но очевидно же, что не получилось. Задача бренда — сделать город узнаваемым. Этот слоган не справляется с задачей», — считает специалист.
Удачным вариантом создания слогана специалист считает пример Урюпинска, который гордо пропагандирует себя, как столицу провинции России, причем весьма иронично.
«Это узнаваемо, это запоминается. Никакой пустой лирики. У Тюмени тоже есть звание „столицы деревень“, но от него почему-то пытаются избавиться. Я считаю, что очень зря. Это как раз тот вариант, который узнаваем в стране и который открывает огромный простор для творчества», — считает Сотина.
Отметим, что, по задумке, бренд Тюмени необходим для того, чтобы воплощать его стратегическую идею и повысить интерес к городу. Учитывая, что в Тюмени создается агломерация, которая и подразумевает присоединение сел и деревень, слоган, предложенный маркетологом вполне оправдан и вполне отражает стратегическую идею.
При разработке бренда города ставятся задачи, включающие разработку ключевого позиционирования, понятного и ожидаемого жителями региона, туристами, властью, бизнес-сообществом и инвесторами. И вербальное сообщение бренда должно подчеркивать преимущества.
Однако, как считает маркетолог Сотина, образы, выбранные для изображения Тюмени достаточно сомнительны и неузнаваемы даже коренным населением. Также смущает и цветовая палитра, не совпадающая с городским колоритом.
«Посмотрите на эти фигурки очень странных и отталкивающих цветов. Это крайне специфичные оттенки, которых в городе практически нет в естественной среде. Возьмите цвет плитки на набережной, цвета герба, да что угодно, но свяжите палитру с городом. А фигуры — это тихий ужас. Баня больше похожа на кастрюлю муравейник — на болото. Сравните с теми, что используются в Питере, там все понятно и приятно глазу», — указывает маркетолог.
Также у маркетолога много вопросов к реализации олицетворения новых смыслов Тюмени. В брендбуке города указано, что Тюмень хочет избавиться от стереотипов, связанных с суровыми климатическими условиями, с нетолерантными людьми, низким уровнем культуры и социальной инфраструктуры, а также от ассоциации с добычей и переработкой углеводородов.
Взамен города хотят представлять, как столицу ведущего региона по инвестиционной привлекательности, город с лучшими дорогами, развивающимся креативным кластером, дружелюбным населением и развитием туристическим брендом.
«И где это все? Идеи-то хорошие и правильные. Лучшие дороги в стране? Так покажите их! Развивается бизнес хорошо? Покажите это! Но мы почему-то берем для логотипа белый цвет и цвет нефти. И разбавляем это какими-то аляпистыми фирменными цветами. Из них хорош голубой и синий, так как сразу связывает нас с гербом, с Сибирью и тд. А вот этот желтый и розовый… Это вообще к чему?», — задается вопросом специалист по продвижению брендов.
Маркетолог говорит о том, что такие цвета проблематично вписать в городские реалии и особенно странно они смотрятся на фоне минималистичного черно-белого логотипа Тюмени. Однако и его иногда списывают в фирменную палитру города, что тоже выглядит спорно, по мнению Сотиной.
Подводя итоги, специалист считает, что созданный для Тюмени брендбук не отражает основных целей и не делает город узнаваемым. Ведь даже в самом брендбуке указано, что визуальная знак должен реализовывать следующие смыслы:
Однако реализовать все это в бренде получилось, по мнению маркетолога, не особо удачно. Некоторые идеи, заложенные в основу остались проигнорированы.
«Где тема охоты и рыбалки? Это достаточно хорошая база! Где отражение упора на культурное наследие? В изображении кастрюли? А где самое главное — горячие источники! Активно продвигается идея того, что Тюмень — термальная столица России, эта концепция „зашла“ людям. Но ее отражения в бренде нет совсем», — говорит специалист.
Ангелина Сотина считает, что концепцию стоит переработать и детальнее заняться реализацией поставленных задач в области позиционирования города.