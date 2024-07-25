Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени

Маркетолог говорит о том, что такие цвета проблематично вписать в городские реалии и особенно странно они смотрятся на фоне минималистичного черно-белого логотипа Тюмени. Однако и его иногда списывают в фирменную палитру города, что тоже выглядит спорно, по мнению Сотиной.