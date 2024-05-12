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В Тюмени дорожники нанесли разметку на дорогу поверх грязи

«Традиция такая»: дорожники нанесли разметку на дорогу в Тюмени поверх грязи

12 мая 2024, 10:06
Фото: Савоськин А.Ф. пока сам по себе, ищу команду

В Тюмени дорожники нанесли разметку на дорогу поверх грязи

В Тюмени дорожные службы наносят разметку на дорожное полотно прямо сверху на грязь. Данным действом возмутился общественник Алексей Савоськин.
«Есть такая традиция у главы Тюмени наносить разметку в грязь. А у силовиков в традиции в упор это не видеть. И так из годов в год много лет», — отметил активист.
Фото: Савоськин А.Ф. пока сам по себе, ищу команду

Ежегодно в Тюмени на содержание дорог, в том числе нанесение разметки, тратят миллиарды рублей. В апреле этого года на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Тюмени и Армизонско, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском и других районах было выделено более 335 миллионов рублей.

Контракт заключили с ООО «СТИМ Казань» — компания снизила начальную цену до 239,8 миллиона рублей. Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены в срок до 1 июля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ремонта тепломагистрали перекрыли дороги перекрыли на 1,5 месяца участок автодороги по улице 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 на Максима Горького. Проезд там будет закрыт с 12 мая по 24 июня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Разметка#Грязь
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