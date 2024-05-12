«Традиция такая»: дорожники нанесли разметку на дорогу в Тюмени поверх грязи

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
«Есть такая традиция у главы Тюмени наносить разметку в грязь. А у силовиков в традиции в упор это не видеть. И так из годов в год много лет», — отметил активист.
Ежегодно в Тюмени на содержание дорог, в том числе нанесение разметки, тратят миллиарды рублей. В апреле этого года на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Тюмени и Армизонско, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском и других районах было выделено более 335 миллионов рублей.
Контракт заключили с ООО «СТИМ Казань» — компания снизила начальную цену до 239,8 миллиона рублей. Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены в срок до 1 июля 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ремонта тепломагистрали перекрыли дороги перекрыли на 1,5 месяца участок автодороги по улице 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 на Максима Горького. Проезд там будет закрыт с 12 мая по 24 июня.