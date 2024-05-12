«Традиция такая»: дорожники нанесли разметку на дорогу в Тюмени поверх грязи

Ежегодно в Тюмени на содержание дорог, в том числе нанесение разметки, тратят миллиарды рублей. В апреле этого года на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Тюмени и Армизонско, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском и других районах было выделено более 335 миллионов рублей.