Росгвардия наградила тюменца медалью за создание «Бессмертного полка»

Геннадий Иванов служил в органах правопорядка более 30 лет. После выхода на заслуженный отдых старшина милиции в отставке активно ведет патриотическую работу, являясь одним из трех сопредседателей Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».