Росгвардия наградила тюменца медалью за создание «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Геннадий Иванов служил в органах правопорядка более 30 лет. После выхода на заслуженный отдых старшина милиции в отставке активно ведет патриотическую работу, являясь одним из трех сопредседателей Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Ранее «Наш Город» писал, что Геннадия Иванова в Тюмени выдвинули на присвоение звания «Почетный гражданин города». Кандидатуру автора «Бессмертного полка» рассмотрят депутаты гордумы в июне этого года.