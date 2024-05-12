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Автора «Бессмертного полка» Геннадия Иванова наградили медалью Росгвардии

Росгвардия наградила тюменца медалью за создание «Бессмертного полка»

12 мая 2024, 08:47
Фото: Тюменская городская Дума

Автора «Бессмертного полка» Геннадия Иванова наградили медалью Росгвардии

Жителя Тюменской области, автора акции «Бессмертного полка» Геннадия Иванова наградили медалью Росгвардии «За содействие». Торжество, на котором тюменцу вручили медаль, состоялось в Москве. Мероприятие было посвящено Дню Победы.

Геннадий Иванов служил в органах правопорядка более 30 лет. После выхода на заслуженный отдых старшина милиции в отставке активно ведет патриотическую работу, являясь одним из трех сопредседателей Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Ранее «Наш Город» писал, что Геннадия Иванова в Тюмени выдвинули на присвоение звания «Почетный гражданин города». Кандидатуру автора «Бессмертного полка» рассмотрят депутаты гордумы в июне этого года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Росгвардия#Медали#Медаль#Бессмертный полк
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