Подросток из Тюмени чуть не потерял зрение после игр с домашним питомцем

Тюменские врачи спасли подростка от потери зрения

14-летний школьник обратился в детское приёмное отделение Областной клинической больницы №2 с жалобами на появление пятен перед глазами. По словам подростка, он играл с домашним животным лазерной указкой и случайно посветил себе в глаза несколько раз.