Подросток из Тюмени чуть не потерял зрение после игр с домашним питомцем

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Врачи выявили у школьника лазерных ожога центральной зоны сетчатки правого глаза и пять левого. Ребенка госпитализировали, провели противовоспалительную гормональную терапию для снижения отека и заживления поврежденных тканей глаза. Буквально за неделю врачам удалось восстановить уровень остроты зрения с 0,4/0,3 до 1,0/0,9, соответственно.
Благодаря вовремя оказанной помощи, потерю зрению удалось избежать.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги спасли 73-летнюю пациентку с тромбом в сердце. Сложную операцию провели специалисты ОКБ №1.