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Тюменские врачи спасли подростка от потери зрения

Подросток из Тюмени чуть не потерял зрение после игр с домашним питомцем

12 мая 2024, 07:21
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли подростка от потери зрения

14-летний школьник обратился в детское приёмное отделение Областной клинической больницы №2 с жалобами на появление пятен перед глазами. По словам подростка, он играл с домашним животным лазерной указкой и случайно посветил себе в глаза несколько раз.

Врачи выявили у школьника лазерных ожога центральной зоны сетчатки правого глаза и пять левого. Ребенка госпитализировали, провели противовоспалительную гормональную терапию для снижения отека и заживления поврежденных тканей глаза. Буквально за неделю врачам удалось восстановить уровень остроты зрения с 0,4/0,3 до 1,0/0,9, соответственно.

Благодаря вовремя оказанной помощи, потерю зрению удалось избежать.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги спасли 73-летнюю пациентку с тромбом в сердце. Сложную операцию провели специалисты ОКБ №1.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Касается каждого#Врачи#Новости тюмени#Зрение
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