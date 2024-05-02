На присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» выдвинут Геннадий Иванов

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
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Updated Сегодня, 11:34
Геннадий Кириллович родился 9 февраля 1942 года в Омутинском районе. В октябре 1963 года переехал в Тюмень, трудился на заводах. В 1966 году Геннадий Кириллович перешел на работу в милицию. Службе в органах внутренних дел Геннадий Иванов посвятил 30 лет. Выйдя на заслуженный отдых, Геннадий Кириллович стал одним из самых активных пенсионеров МВД.
В 2007 году в газете «Тюменские известия» была опубликована заметка Геннадия Кирилловича Иванова с обращением к жителям выйти в День Победы на улицы города с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны, которые сражались за Победу. С этой заметки и зародилось движение, которое в 2012 году получило название «Бессмертный полк». Сейчас в патриотической акции принимают участие не только граждане России, но и многих стран мира.
Движение «Бессмертный полк» нашло отклик в сердцах миллионов граждан. Люди гордо шагают с портретами победителей, — прокомментировала председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова. — Геннадий Кириллович Иванов активно взаимодействует с ветеранскими организациями, помогает увековечить память павших воинов, проводит уроки мужества, объединяет в своих рядах неравнодушных активистов и подает замечательный пример подрастающему поколению.
При содействии Геннадия Иванова возле домов ныне живущих участников Великой Отечественной войны высаживают голубые ели. Руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Тюменской области организует праздничные мероприятия для ветеранов, часто навещает их. При его участии улицам города присваиваются имена наших земляков — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Геннадий Кириллович оказал неоценимую помощь в составлении ходатайства о присвоении Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести». Он продолжает работать над книгой «Бессмертный полк — от Тюмени по всей планете». По его инициативе в День Победы проходит автопробег «Бессмертный автополк».
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Геннадий Иванов награжден орденом Дружбы, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За безупречную службу I и III ст.», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник милиции», почетным знаком отличия «Трудовая доблесть», знаком «За содействие МВД России», почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы, нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью».
Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова напомнила, что звание «Почетный гражданин города Тюмени» присваивается только один раз в год, а все его атрибуты вручаются на праздновании Дня города.