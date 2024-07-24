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Бессмертный полк

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2024
Создателю «Бессмертного полка» присвоили звание почетного гражданина Тюмени
Церемония награждения состоялась сегодня, 24 июля. Награду вручали глава города Максим Афанасьев и председатель городской думы Светлана Иванова.
24 июля, 08:19
Акция «Бессмертный полк» принесла ее создателю звание почетного гражданина Тюмени
Основатель движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов стал почетным гражданином Тюмени. Решение приняла региональная Дума.
27 июня, 13:00
На присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» выдвинут Геннадий Иванов
2 мая, 11:32
2023
В Тюмени презентовали проект Сквера героев Отечества
14 июля 2023, 11:22
Тюменцы посетили новую аллею «Бессмертного полка»
Торжественное открытие аллеи «Бессмертного полка» на площади Памяти состоялось в Тюмени сегодня, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
3 мая 2023, 13:46
В тюменских школах проведут акцию «Бессмертный полк»
Тематические линейки «Бессмертный полк в каждой школе» пройдут в Тюмени 4 и 5 мая в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
3 мая 2023, 08:50
«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате
20 апреля 2023, 06:35

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