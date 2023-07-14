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В Тюмени презентовали проект Сквера героев Отечества

14 июля 2023, 11:22
Новый объект появится в створе улиц Олимпийской — Широтной — Розы Трениной.

Инициатором создания сквера Героев Отечества выступил сопредседатель Центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Идею поддержали региональная общественная организация Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» во главе с председателем, ветераном инженерных войск и ВДВ, полковником Анатолием Пусевым и выпускники ТВВИКУ.

Проект разработан с участием молодых тюменских дизайнеров и архитекторов. В сквере будет размещена информация о выдающихся полководцах и флотоводцах, внесших вклад в защиту Отечества, Героях Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, выпускниках Тюменского военно-пехотного училища 1941–1945 годов, бойцах, погибших при исполнении воинского долга. Работы по благоустройству запланированы уже этим летом — в 2023 году проект получил поддержку в рамках инициативного бюджетирования.

Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов выразил пожелание, чтобы экспозиция сквера Героев Отечества развивалась и дополнялась новыми именами защитников Родины.

Убежден, что, наряду с другими памятными местами нашего города, новый сквер будет способствовать сохранению исторической правды, а молодое поколение тюменцев будет лучше знать свою историю и настоящих героев, — отметил Дмитрий Александрович.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук поблагодарил авторов проекта за внимание к важной теме.

Все, что делает большая команда для сохранения исторической памяти — очень серьезная и полезная работа. Будем вместе поддерживать значимый общественный проект, — сказал Степан Михайлович.

Депутат Андрей Голоус обратил внимание на то, что рядом со сквером находится школа №65. Для учащихся здесь будут проходить уроки памяти и патриотические мероприятия.

Сегодня мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи в совершенно новых реалиях. Сквер Героев Отечества — это по сути военно-патриотический музей под открытым небом, где будет интересно и познавательно тюменцам всех возрастов, — поделился мнением народный избранник.

Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» и Анатолий Пусев уже выступали инициаторами создания памятных мест в Тюмени. Среди них — памятники Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Герой России#Героизм#Бессмертный полк#Проект#Тюменская городская Дума#Степан Киричук#Андрей Голоус
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