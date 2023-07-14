В Тюмени презентовали проект Сквера героев Отечества

Проект разработан с участием молодых тюменских дизайнеров и архитекторов. В сквере будет размещена информация о выдающихся полководцах и флотоводцах, внесших вклад в защиту Отечества, Героях Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, выпускниках Тюменского военно-пехотного училища 1941–1945 годов, бойцах, погибших при исполнении воинского долга. Работы по благоустройству запланированы уже этим летом — в 2023 году проект получил поддержку в рамках инициативного бюджетирования.