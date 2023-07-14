В Тюмени презентовали проект Сквера героев Отечества

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Инициатором создания сквера Героев Отечества выступил сопредседатель Центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Идею поддержали региональная общественная организация Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» во главе с председателем, ветераном инженерных войск и ВДВ, полковником Анатолием Пусевым и выпускники ТВВИКУ.
Проект разработан с участием молодых тюменских дизайнеров и архитекторов. В сквере будет размещена информация о выдающихся полководцах и флотоводцах, внесших вклад в защиту Отечества, Героях Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, выпускниках Тюменского военно-пехотного училища 1941–1945 годов, бойцах, погибших при исполнении воинского долга. Работы по благоустройству запланированы уже этим летом — в 2023 году проект получил поддержку в рамках инициативного бюджетирования.
Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов выразил пожелание, чтобы экспозиция сквера Героев Отечества развивалась и дополнялась новыми именами защитников Родины.
Убежден, что, наряду с другими памятными местами нашего города, новый сквер будет способствовать сохранению исторической правды, а молодое поколение тюменцев будет лучше знать свою историю и настоящих героев, — отметил Дмитрий Александрович.
Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук поблагодарил авторов проекта за внимание к важной теме.
Все, что делает большая команда для сохранения исторической памяти — очень серьезная и полезная работа. Будем вместе поддерживать значимый общественный проект, — сказал Степан Михайлович.
Депутат Андрей Голоус обратил внимание на то, что рядом со сквером находится школа №65. Для учащихся здесь будут проходить уроки памяти и патриотические мероприятия.
Сегодня мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи в совершенно новых реалиях. Сквер Героев Отечества — это по сути военно-патриотический музей под открытым небом, где будет интересно и познавательно тюменцам всех возрастов, — поделился мнением народный избранник.
Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» и Анатолий Пусев уже выступали инициаторами создания памятных мест в Тюмени. Среди них — памятники Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову.