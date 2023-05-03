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В тюменских школах проведут акцию «Бессмертный полк»

3 мая 2023, 08:50
Фото: 1MI

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в двух школах Тюмени

Тематические линейки «Бессмертный полк в каждой школе» пройдут в Тюмени 4 и 5 мая в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Дети

Акцию проведут 4 мая в средней общеобразовательной школе N 89 по адресу Малыгина, 8. А 5 мая она пройдёт в гимназии N 1 по адресу Крупская, 21.

Напомним, накануне в Сочи состоялось пленарное заседание «Новая философия воспитания», на котором советник лицея N 51 в Ростове-на-Дону Ксения Бирюлина предложила провести для школьников акцию «Бессмертный полк». Российский государственный деятель Сергей Кириенко поддержал её инициативу.

Ранее «Наш город» писал, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдёт в новом формате. Традиционного шествия не будет, однако местные жители смогут рассказать о своих героях разными способами.

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