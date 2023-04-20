«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате

Ранее «Наш Город» писал, что в России в этом году традиционное шествие в рамках акции «Бессмертный полк» отменено в Тюменской, Белгородской и Курской областях, в Крыму и в Москве. Данное решение принято в целях безопасности и предотвращения провокаций.