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«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате

20 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате в Тюмени

Акция «Бессмертный полк» в этом году в Тюменской области пройдет в необычном формате. Традиционного шествия не будет, но жители региона могут рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на одежде или бейдже, автомобиле.
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Тюмень

Также жители региона могут разместить рассказы о ветеранах на портале polkrf.ru. Здесь же можно через специальный онлайн-конструктор оформить фотографии для всех этих форматов «Бессмертного полка».

По словам организаторов акции, в этом году 9 мая фотографии ветеранов, в том числе присланные в прошлые годы в проект «Бессмертный полк онлайн», будут украшать экраны и медиа-фасады по всей России.

Ранее «Наш Город» писал, что в России в этом году традиционное шествие в рамках акции «Бессмертный полк» отменено в Тюменской, Белгородской и Курской областях, в Крыму и в Москве. Данное решение принято в целях безопасности и предотвращения провокаций.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бессмертный полк#Акция#День Победы#9 мая#Тюмень#Тюменская область
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