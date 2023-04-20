«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Также жители региона могут разместить рассказы о ветеранах на портале polkrf.ru. Здесь же можно через специальный онлайн-конструктор оформить фотографии для всех этих форматов «Бессмертного полка».
По словам организаторов акции, в этом году 9 мая фотографии ветеранов, в том числе присланные в прошлые годы в проект «Бессмертный полк онлайн», будут украшать экраны и медиа-фасады по всей России.
Ранее «Наш Город» писал, что в России в этом году традиционное шествие в рамках акции «Бессмертный полк» отменено в Тюменской, Белгородской и Курской областях, в Крыму и в Москве. Данное решение принято в целях безопасности и предотвращения провокаций.