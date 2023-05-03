Тюменцы посетили новую аллею «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Здесь установлен памятный стенд, на котором можно ознакомиться с историей движения «Бессмертный полк», информационный киоск, который помогает найти сведения о героях России в сети. По аллее можно прогуляться к стелле «Свеча» — символу того, что россияне всегда помнят о героизме предшественников.
История движения началась в 2007 году, в 2012 году оно получило название «Бессмертный полк» и распространилось от нашего областного центра по всему миру. Самая важная задача шествия — увековечить память о героях ВОВ, их подвигах и мужестве.
Ранее «Наш город» сообщал, что с завтрашнего дня в двух тюменских школах пройдёт акция «Бессмертный полк».