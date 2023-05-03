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Тюменцы посетили новую аллею «Бессмертного полка»

3 мая 2023, 13:46
Фото: 1MI

Аллея «Бессмертного полка» появилась в Тюмени

Торжественное открытие аллеи «Бессмертного полка» на площади Памяти состоялось в Тюмени сегодня, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Здесь установлен памятный стенд, на котором можно ознакомиться с историей движения «Бессмертный полк», информационный киоск, который помогает найти сведения о героях России в сети. По аллее можно прогуляться к стелле «Свеча» — символу того, что россияне всегда помнят о героизме предшественников.

История движения началась в 2007 году, в 2012 году оно получило название «Бессмертный полк» и распространилось от нашего областного центра по всему миру. Самая важная задача шествия — увековечить память о героях ВОВ, их подвигах и мужестве.

Ранее «Наш город» сообщал, что с завтрашнего дня в двух тюменских школах пройдёт акция «Бессмертный полк».

Фото: Администрация Тюмени
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