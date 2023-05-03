Тюменцы посетили новую аллею «Бессмертного полка»

Здесь установлен памятный стенд, на котором можно ознакомиться с историей движения «Бессмертный полк», информационный киоск, который помогает найти сведения о героях России в сети. По аллее можно прогуляться к стелле «Свеча» — символу того, что россияне всегда помнят о героизме предшественников.