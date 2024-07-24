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Создателю «Бессмертного полка» присвоили звание почетного гражданина Тюмени

Создателю «Бессмертного полка» присвоили звание почетного гражданина Тюмени

24 июля 2024, 08:19
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Церемония награждения состоялась сегодня, 24 июля. Награду вручали глава города Максим Афанасьев и председатель городской думы Светлана Иванова.

Создателю патриотического движения «Бессмертный полк» Геннадию Иванову присвоили звание почетного гражданина Тюмени. Церемония награждения состоялась сегодня, 24 июля, в ДК «Нефтяник».

Знак отличия Иванову вручали глава города Максим Афанасьев и председатель городской думы Светлана Иванова, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал, что президент Владимир Путин наградил полицейских из Тюменской области. Дмитрий Росляков и Юрий Лучников были ранены во время теракта в Дагестане.

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