Создателю «Бессмертного полка» присвоили звание почетного гражданина Тюмени

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Создателю патриотического движения «Бессмертный полк» Геннадию Иванову присвоили звание почетного гражданина Тюмени. Церемония награждения состоялась сегодня, 24 июля, в ДК «Нефтяник».
Знак отличия Иванову вручали глава города Максим Афанасьев и председатель городской думы Светлана Иванова, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что президент Владимир Путин наградил полицейских из Тюменской области. Дмитрий Росляков и Юрий Лучников были ранены во время теракта в Дагестане.