Президент Путин наградил тюменских полицейских, раненых во время теракта в Дагестане

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:46
Президент Владимир Путин наградил двух сотрудников заводоуковской полиции Орденами Мужества. Оба получили ранения во время теракта в Дагестане. Их имена числятся в указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
«За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить Орденами Мужества старшего лейтенанта Дмитрия Рослякова и лейтенанта Юрия Лучникова», — говорится в документе.
Также по указу президента Орденом Мужества награжден лейтенант Виталий Мезенцев из Тюменской области. Полицейский погиб 23 июня в ходе контртеррористической операции.
Ранее «Наш город» писал, что волонтеров, которые нашли пропавших детей из Тюмени, наградят. Добровольцы искали Вику и Гришу Крепп несколько дней.