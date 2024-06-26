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Президент Путин наградил тюменских полицейских, раненых во время теракта в Дагестане

Президент Путин наградил тюменских полицейских, раненых во время теракта в Дагестане

26 июня 2024, 07:13
Фото: 1MI
Президент отметил заслуги старшего лейтенанта Дмитрия Рослякова и лейтенанта Юрия Лучникова. За мужество и отвагу, проявленные при отражении террористической атаки, они награждены Орденами Мужества.

Президент Владимир Путин наградил двух сотрудников заводоуковской полиции Орденами Мужества. Оба получили ранения во время теракта в Дагестане. Их имена числятся в указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить Орденами Мужества старшего лейтенанта Дмитрия Рослякова и лейтенанта Юрия Лучникова», — говорится в документе.
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Также по указу президента Орденом Мужества награжден лейтенант Виталий Мезенцев из Тюменской области. Полицейский погиб 23 июня в ходе контртеррористической операции.

Ранее «Наш город» писал, что волонтеров, которые нашли пропавших детей из Тюмени, наградят. Добровольцы искали Вику и Гришу Крепп несколько дней.

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