Акция «Бессмертный полк» принесла ее создателю звание почетного гражданина Тюмени

В 2012 году Геннадий Иванов стал инициатором акции, которая позже стала привычным «Бессмертным полком» и теперь проводится по всей стране. Кроме того, Иванов помог в формировании ходатайства для присвоения Тюмени статуса «Город рудовой доблести».