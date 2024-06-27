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Акция «Бессмертный полк» принесла ее создателю звание почетного гражданина Тюмени

Акция «Бессмертный полк» принесла ее создателю звание почетного гражданина Тюмени

27 июня 2024, 13:00
Фото: 1MI
Основатель движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов стал почетным гражданином Тюмени. Решение приняла региональная Дума.

Решение о признании Геннадия Иванова почетным гражданином приняли депутаты на заседании областной Думы. Сам основатель движения родом из Омутинского района, в молодости работал на заводах, а потом 30 лет проработал в органах внутренних дел.

В 2012 году Геннадий Иванов стал инициатором акции, которая позже стала привычным «Бессмертным полком» и теперь проводится по всей стране. Кроме того, Иванов помог в формировании ходатайства для присвоения Тюмени статуса «Город рудовой доблести».

Отметим, что пенсионер стал 57-м почетным гражданином города. Ранее Геннадий Иванов за создание акции удостоился медали от Росгвардии.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Бессмертный полк
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