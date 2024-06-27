Акция «Бессмертный полк» принесла ее создателю звание почетного гражданина Тюмени

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Решение о признании Геннадия Иванова почетным гражданином приняли депутаты на заседании областной Думы. Сам основатель движения родом из Омутинского района, в молодости работал на заводах, а потом 30 лет проработал в органах внутренних дел.
В 2012 году Геннадий Иванов стал инициатором акции, которая позже стала привычным «Бессмертным полком» и теперь проводится по всей стране. Кроме того, Иванов помог в формировании ходатайства для присвоения Тюмени статуса «Город рудовой доблести».
Отметим, что пенсионер стал 57-м почетным гражданином города. Ранее Геннадий Иванов за создание акции удостоился медали от Росгвардии.