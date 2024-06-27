Однорукий бандит. В Тюмени неизвестные поставили игровые автоматы прямо в магазинах

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Информацию о возбуждении уголовного дела публикует прокуратура Тюменской области. Выяснилось, что в 15 магазинах Ленинского и Восточного округов неизвестный прямо в магазинах поставил игровые автоматы, которые могли принимать деньги и осуществлять игру по типу «Однорукого бандита». Автоматы изъяли правоохранители, информация передана в Следственный Комитет.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье организация азартных игр. Сейчас следователи занимаются поиском причастных к установке автоматов. Им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что полиция совместно с Росгвардией накрыли покерный клуб в Тюмени.