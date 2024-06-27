Однорукий бандит. В Тюмени неизвестные поставили игровые автоматы прямо в магазинах

В Тюмени неизвестные поставили игровые автоматы прямо в магазинах

В Тюмени возбуждено уголовное дело по статье организация и проведение азартных игр. Но, как ни странно, обвиняемые пока не установлены, да и накрыли при этом силовики не подпольное казино. Вместо них в городе неизвестными были установлены игровые автоматы.