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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Тюмени неизвестные поставили игровые автоматы прямо в магазинах

Однорукий бандит. В Тюмени неизвестные поставили игровые автоматы прямо в магазинах

27 июня 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени неизвестные поставили игровые автоматы прямо в магазинах

В Тюмени возбуждено уголовное дело по статье организация и проведение азартных игр. Но, как ни странно, обвиняемые пока не установлены, да и накрыли при этом силовики не подпольное казино. Вместо них в городе неизвестными были установлены игровые автоматы.

Информацию о возбуждении уголовного дела публикует прокуратура Тюменской области. Выяснилось, что в 15 магазинах Ленинского и Восточного округов неизвестный прямо в магазинах поставил игровые автоматы, которые могли принимать деньги и осуществлять игру по типу «Однорукого бандита». Автоматы изъяли правоохранители, информация передана в Следственный Комитет.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье организация азартных игр. Сейчас следователи занимаются поиском причастных к установке автоматов. Им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Онлайн-казино#Азартные игры#Подпольное казино
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