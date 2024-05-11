Главный тренер тюменского ХК «Рубин» покидает свой пост

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
«С Денисом Ячменевым мы встречаемся каждый год и общаемся в течение сезона. Мне нравится его подход к работе. Здесь у нас много общего», — сообщил Гатиятулин.
В тюменском ХК «Рубин» новость об уходе тренера восприняли неоднозначно.
«Денис в Тюмени с 2009 года. Начинал не в „Рубине“, в „Газовике“. Лишь на один сезон отлучался, в Китай. Правильно, он — Легенда. И вот Денис уезжает. Для всей хоккейной Тюмени это шок, удар, трагедия», — отметил Евгений В.
«И печально и приятно! Очень жаль, что он покидает „Рубин“ и радостно, что по достоинству оценили его тренерские заслуги», — сообщил Владимир В.
«Двоякое чувство. Очень рад за Дениса Александровича. Успешного дальнейшего роста. Жаль, что он уходит в КХЛ.....без „Рубина“. Спасибо за великолепную игру и великолепную тренерскую работу», — подчеркнул Николай Л.
Денис Ячменёв — российский хоккеист, нападающий, тренер. Свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе клуба OHL «Норт-Бэй Сентенниалс», за который 8 лет назад выступал его старший брат Виталий. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 200 номером клубом «Флорида Пантерз», но в лиге так и не сыграл.
Следующий сезон так же провёл в OHL за клуб «Сагино Спирит», после чего вернулся в Россию, где непродолжительное время играл за «Амур», «Сибирь», «Трактор» и «Рубин». В сезоне 2017/2018 выступал за «Чэнтоу», но потом снова вернулся в Тюмень. Летом 2021 года занял пост главного тренера ХК «Рубин».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закроют на ремонт Дворец спорта, где проходят игры и тренировки ХК «Рубин». По планам, работы по реконструкции здания будут завершены в декабре 2024 года.