nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Главный тренер тюменского ХК «Рубин» Ячменев переходит на работу в ХК «Ак Барс»

Главный тренер тюменского ХК «Рубин» покидает свой пост

11 мая 2024, 05:31
Фото: ХК «Рубин»

Главный тренер тюменского ХК «Рубин» Ячменев переходит на работу в ХК «Ак Барс»

Денис Ячменев продолжит свою карьеру в казанском клубе «Ак Барс» из КХЛ. Он будет отвечать за нападающих. Об этом сообщил в интервью новый главный тренер «Барса» Анвар Гатиятулин.
«С Денисом Ячменевым мы встречаемся каждый год и общаемся в течение сезона. Мне нравится его подход к работе. Здесь у нас много общего», — сообщил Гатиятулин.

В тюменском ХК «Рубин» новость об уходе тренера восприняли неоднозначно.

«Денис в Тюмени с 2009 года. Начинал не в „Рубине“, в „Газовике“. Лишь на один сезон отлучался, в Китай. Правильно, он — Легенда. И вот Денис уезжает. Для всей хоккейной Тюмени это шок, удар, трагедия», — отметил Евгений В.
«И печально и приятно! Очень жаль, что он покидает „Рубин“ и радостно, что по достоинству оценили его тренерские заслуги», — сообщил Владимир В.
«Двоякое чувство. Очень рад за Дениса Александровича. Успешного дальнейшего роста. Жаль, что он уходит в КХЛ.....без „Рубина“. Спасибо за великолепную игру и великолепную тренерскую работу», — подчеркнул Николай Л.

Денис Ячменёв — российский хоккеист, нападающий, тренер. Свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе клуба OHL «Норт-Бэй Сентенниалс», за который 8 лет назад выступал его старший брат Виталий. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 200 номером клубом «Флорида Пантерз», но в лиге так и не сыграл.

После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть?
Узнать подробнее

Следующий сезон так же провёл в OHL за клуб «Сагино Спирит», после чего вернулся в Россию, где непродолжительное время играл за «Амур», «Сибирь», «Трактор» и «Рубин». В сезоне 2017/2018 выступал за «Чэнтоу», но потом снова вернулся в Тюмень. Летом 2021 года занял пост главного тренера ХК «Рубин».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закроют на ремонт Дворец спорта, где проходят игры и тренировки ХК «Рубин». По планам, работы по реконструкции здания будут завершены в декабре 2024 года.

Читайте также:
Аренда квартир почти сравнялась по стоимости с ипотечными платежами в ТюмениВ небе над Тюменью ночью появилось северное сияние. Невероятные фотокадрыУровень воды в Тоболе в Ялуторовске поднялся до 727 сантиметров
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Хоккей#ХК Рубин#Тренеры
Подпишитесь
Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске вырос за сутки на 14 сантиметров
Вчера, 04:10
«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы
9 мая, 07:38
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
8 мая, 06:58
Тюмень накроет геомагнитный шторм. Сила ударов будет достигать 7 баллов
Вчера, 06:05
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
8 мая, 01:18
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
8 мая, 08:46
"