Главный тренер тюменского ХК «Рубин» покидает свой пост

Денис Ячменёв — российский хоккеист, нападающий, тренер. Свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе клуба OHL «Норт-Бэй Сентенниалс», за который 8 лет назад выступал его старший брат Виталий. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 200 номером клубом «Флорида Пантерз», но в лиге так и не сыграл.