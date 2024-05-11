Около 1,5 тысячи вакансий открыли в Тюмени для сотрудников на неполный рабочий день

В Тюмени почти в 3 раза вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день

У тюменских работодателей вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день. Только в первой половине апреля на портале hh.ru было размещено порядка 1,4 тысячи таких предложений о работе, что в 2,7 раза превышает аналогичные показатели 2023 года.