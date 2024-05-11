Около 1,5 тысячи вакансий открыли в Тюмени для сотрудников на неполный рабочий день

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Преимущественно требовались продавцы-консультанты, курьеры, менеджеры по продажам, операторы call-центра. Самые большие зарплаты предлагали курьерам — 98 тысяч рублей, упаковщикам, грузчикам — 97 тысяч и 94 тысяч рублей соответственно и кладовщикам — 100 тысяч рублей.
Также с начала этого года в Тюменской области в пять раз увеличилось число вакансий с ежедневной оплатой труда. Эксперты связывают данную тенденцию с дефицитом кадров, — пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут врача-стоматолога на зарплату 350-700 тысяч рублей. Правда, ради новой работы придется переехать в Благовещенск.