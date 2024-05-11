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В Тюмени почти в 3 раза вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день

Около 1,5 тысячи вакансий открыли в Тюмени для сотрудников на неполный рабочий день

11 мая 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени почти в 3 раза вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день

У тюменских работодателей вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день. Только в первой половине апреля на портале hh.ru было размещено порядка 1,4 тысячи таких предложений о работе, что в 2,7 раза превышает аналогичные показатели 2023 года.

Преимущественно требовались продавцы-консультанты, курьеры, менеджеры по продажам, операторы call-центра. Самые большие зарплаты предлагали курьерам — 98 тысяч рублей, упаковщикам, грузчикам — 97 тысяч и 94 тысяч рублей соответственно и кладовщикам — 100 тысяч рублей.

Также с начала этого года в Тюменской области в пять раз увеличилось число вакансий с ежедневной оплатой труда. Эксперты связывают данную тенденцию с дефицитом кадров, — пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут врача-стоматолога на зарплату 350-700 тысяч рублей. Правда, ради новой работы придется переехать в Благовещенск.

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