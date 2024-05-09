Моржи провели «Бессмертный полк» на Туре в Тюмени

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
Заплыв «Бессмертный полк» состоялся под песню Олега Газманова «Течет река, Бессмертного полка».
В Тюмени водный парад на 9 мая является ежегодным мероприятием и единственным в России. Водный парад в областной столице состоялся в пандемию, и в минувшем году.
Ранее «Наш Город» писал, что жители микрорайона Комарово сегодня прошли на улицам с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в руках. Таким образом горожане почтили память погибших героев.