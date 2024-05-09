Моржи провели «Бессмертный полк» на Туре в Тюмени

Тюменские моржи проплыли по Туре с фотографиями героев

Тюменские моржи устроили в Туре заплыв «Бессмертного полка». Порядка 50 пловцов проплыли с портретами своих близких героев в руках от моста Челюскинцев к конторе Пароходства. После чего вернулись в исходную точку на набережной.