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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Тюменские моржи проплыли по Туре с фотографиями героев

Моржи провели «Бессмертный полк» на Туре в Тюмени

9 мая 2024, 11:50
Фото: «АквАйСпорт-Тюмень» — «Озеро Чемпионов»

Тюменские моржи проплыли по Туре с фотографиями героев

Тюменские моржи устроили в Туре заплыв «Бессмертного полка». Порядка 50 пловцов проплыли с портретами своих близких героев в руках от моста Челюскинцев к конторе Пароходства. После чего вернулись в исходную точку на набережной.

Заплыв «Бессмертный полк» состоялся под песню Олега Газманова «Течет река, Бессмертного полка».

Фото: «АквАйСпорт-Тюмень» — «Озеро Чемпионов»

В Тюмени водный парад на 9 мая является ежегодным мероприятием и единственным в России. Водный парад в областной столице состоялся в пандемию, и в минувшем году.

Ранее «Наш Город» писал, что жители микрорайона Комарово сегодня прошли на улицам с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в руках. Таким образом горожане почтили память погибших героев.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#День Победы#Моржи#9 мая#Бессмертный полк
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