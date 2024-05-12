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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Тюменские студенты отправились разбирать дамбу в Ишимском районе

Защитную дамбу в Ишимском районе начали разбирать

12 мая 2024, 11:29
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские студенты отправились разбирать дамбу в Ишимском районе

В Ишимском районе начались работы по демонтажу временных защитных насыпей — на реке Ишим наблюдается стабильный спад уровня воды. 50 добровольцев, учащихся вузов и колледжей, приступили к уборке мешков с песком.

Работу планируется организовать вахтами: через неделю первую бригаду сменит следующая.

По данным гидрологического бюллетеня на 16:00, уровень Ишима в районе города Ишим составляет 918 сантиметров выше нулевой отметки. С утра уровень понизился на 3 сантиметра. Но критическая отметка все еще превышена на 68 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что уровень Ишима в районе села Ильинка Казанского района опустился ниже критической отметки и в настоящее время составляет 796 см выше нуля поста.

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