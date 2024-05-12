Защитную дамбу в Ишимском районе начали разбирать

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Работу планируется организовать вахтами: через неделю первую бригаду сменит следующая.
По данным гидрологического бюллетеня на 16:00, уровень Ишима в районе города Ишим составляет 918 сантиметров выше нулевой отметки. С утра уровень понизился на 3 сантиметра. Но критическая отметка все еще превышена на 68 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень Ишима в районе села Ильинка Казанского района опустился ниже критической отметки и в настоящее время составляет 796 см выше нуля поста.