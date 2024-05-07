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Первый этап опрессовок стартует в Тюмени 20 мая. График отключений

Сезон опрессовок начинается в Тюмени. Кто первым останется без воды?

7 мая 2024, 08:53

Первый этап опрессовок стартует в Тюмени 20 мая. График отключений

Сезон опрессовочных работ стартует в Тюмени через две недели — с 20 мая. В этом году традиционно гидравлические испытания и ремонт сетей пройдут в семь этапов. Продолжительность каждого из них составит в среднем 10-12 дней.

Первыми без горячей воды останутся жители Лесобазы и Заречной части города. Горячее водоснабжение с 20 мая по 2 июня будет отсутствовать в домах по улицам Эрвье, Жигулевской, Промышленной, Мельникайте, Елизарово, Газовиков, Щорса, Заречного и Тихого проездов, Новгородской, Тимофея Кармацкого, Вересковой, Домостроителей, Западносибирской, Лесопарковой, Казачьи Луга, Мебельщиков, Камчатской, Одесской, Гилевской рощи, Старого Тобольского тракта, Циолковского, Водников, Госпаровской, Пристанской, Ванцетти, Челюскинцев, 2-й Луговой, Муравлеко, Щербакова, Розы Люксембург и т. д.

С 3 июня по 12 июня горячая вода будет отсутствовать в домах и зданиях на Энергетиков, 30 лет Победы, Пермякова, Ткацком проезде, Олимпийской, Широтной, Республики, А.Логунова, Рижской, Текстильной, 50 лет ВЛКСМ, Тульской, Н. Федорова, 50 лет Октября, Одесской, Пржевальского, Парфенова, Севастопольской, Энергетиков.

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С 17 по 26 июня опрессовку проведут в районе Дома Обороны и Московского тракта. С 1 по 10 июля — в центральной части города, с 15 по 24 июля — в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона, с 29 июля по 7 августа в квадрате улиц Мельникайте — Алебашевская, с 12 по 25 августа в районе поселков Патрушева, Ожогино, Комарово.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 мая 2024 года завершится отопительный сезон. Постановление об окончании отопительного сезона подписал накануне глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

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