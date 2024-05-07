Сезон опрессовок начинается в Тюмени. Кто первым останется без воды?

С 17 по 26 июня опрессовку проведут в районе Дома Обороны и Московского тракта. С 1 по 10 июля — в центральной части города, с 15 по 24 июля — в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона, с 29 июля по 7 августа в квадрате улиц Мельникайте — Алебашевская, с 12 по 25 августа в районе поселков Патрушева, Ожогино, Комарово.