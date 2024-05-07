Сезон опрессовок начинается в Тюмени. Кто первым останется без воды?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Первыми без горячей воды останутся жители Лесобазы и Заречной части города. Горячее водоснабжение с 20 мая по 2 июня будет отсутствовать в домах по улицам Эрвье, Жигулевской, Промышленной, Мельникайте, Елизарово, Газовиков, Щорса, Заречного и Тихого проездов, Новгородской, Тимофея Кармацкого, Вересковой, Домостроителей, Западносибирской, Лесопарковой, Казачьи Луга, Мебельщиков, Камчатской, Одесской, Гилевской рощи, Старого Тобольского тракта, Циолковского, Водников, Госпаровской, Пристанской, Ванцетти, Челюскинцев, 2-й Луговой, Муравлеко, Щербакова, Розы Люксембург и т. д.
С 3 июня по 12 июня горячая вода будет отсутствовать в домах и зданиях на Энергетиков, 30 лет Победы, Пермякова, Ткацком проезде, Олимпийской, Широтной, Республики, А.Логунова, Рижской, Текстильной, 50 лет ВЛКСМ, Тульской, Н. Федорова, 50 лет Октября, Одесской, Пржевальского, Парфенова, Севастопольской, Энергетиков.
С 17 по 26 июня опрессовку проведут в районе Дома Обороны и Московского тракта. С 1 по 10 июля — в центральной части города, с 15 по 24 июля — в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона, с 29 июля по 7 августа в квадрате улиц Мельникайте — Алебашевская, с 12 по 25 августа в районе поселков Патрушева, Ожогино, Комарово.
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