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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 06:22

На трассе Тюмень — Омск восстановят движение, когда вода опустится ниже 1148 см

Движение на трассе Тюмень — Омск вернут к обычному режиму при одном условии

12 мая 2024, 06:16
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Омск восстановят движение, когда вода опустится ниже 1148 см

Движение на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вернут к штатной схеме проезда после того, как уровень воды в Ишиме опустится ниже отметки 2017 года. Тогда он составлял 11,48 метра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным гидрологического бюллетеня, уровень воды в районе села Абатское сегодня утром опустился на 11 сантиметров — до отметки 11,55 метра.

В настоящее время дорожные службы работают в прежнем режиме — патрулируют насыпи, поправляют пленку и мешки.

Фото: ГИБДД

Автоинспекторы продолжают регулировать движением на федеральной автодороге Тюмень — Омск, пропуская колонны транспорта в реверсивном режиме. Заторов на трассе нет.

Уровень воды в Ишиме опустился ниже критической отметки
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем из-за массового ДТП на участке автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе движение транспорта было полностью ограничено. Полностью его восстановили только после пяти часов вечера.

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