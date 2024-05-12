Движение на трассе Тюмень — Омск вернут к обычному режиму при одном условии

На трассе Тюмень — Омск восстановят движение, когда вода опустится ниже 1148 см

Движение на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вернут к штатной схеме проезда после того, как уровень воды в Ишиме опустится ниже отметки 2017 года. Тогда он составлял 11,48 метра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.