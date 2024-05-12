Движение на трассе Тюмень — Омск вернут к обычному режиму при одном условии

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По данным гидрологического бюллетеня, уровень воды в районе села Абатское сегодня утром опустился на 11 сантиметров — до отметки 11,55 метра.
В настоящее время дорожные службы работают в прежнем режиме — патрулируют насыпи, поправляют пленку и мешки.
Автоинспекторы продолжают регулировать движением на федеральной автодороге Тюмень — Омск, пропуская колонны транспорта в реверсивном режиме. Заторов на трассе нет.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем из-за массового ДТП на участке автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе движение транспорта было полностью ограничено. Полностью его восстановили только после пяти часов вечера.