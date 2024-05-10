Копите деньги: коммуналка в Тюмени подорожает в июле почти на 10%

Плата за отопление увеличится более чем на 160 рублей. В настоящее время тариф составляет 1 742,28 рубля (рост составит ). На 9,6% вырастут тарифы на водоотведение и водоснабжение (сейчас водоотведение стоит 26 рублей 57 копеек, будет дороже на 2,55 рубля, кубометр воды — 42 рубля, будет дороже почти на 4 рубля). Электроэнергия станет дороже более чем на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.