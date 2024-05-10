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В Тюмени в июле на 9,6% вырастут тарифы ЖКХ

Копите деньги: коммуналка в Тюмени подорожает в июле почти на 10%

10 мая 2024, 11:53
Фото: 1MI

В Тюмени в июле на 9,6% вырастут тарифы ЖКХ

В Тюмени на этой неделе официально завершили отопительный сезон. В июле жители областной столицы, в квартирах которых не стоят индивидуальные приборы учета тепла, получат платежки с суммами существенно ниже, чем в предыдущие месяцы этого года.

Однако радоваться рано — 1 июля состоится очередное повышение тарифов ЖКХ. Индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги были утверждены еще в декабре 2023 года — рост составит в среднем 9,6%.

Плата за отопление увеличится более чем на 160 рублей. В настоящее время тариф составляет 1 742,28 рубля (рост составит ). На 9,6% вырастут тарифы на водоотведение и водоснабжение (сейчас водоотведение стоит 26 рублей 57 копеек, будет дороже на 2,55 рубля, кубометр воды — 42 рубля, будет дороже почти на 4 рубля). Электроэнергия станет дороже более чем на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.

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В других муниципалитетах Тюменской области рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит от 8,2 до 10,13%.

Напомним, что крайний раз в Тюменской области тарифы на коммунальные услуги повышали в декабре 2022 года. В целом за 2022 год тарифы в Тюмени были увеличены на 25% — на 14,9% в июле 2022 года и на 9% в декабре 2022 года.

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