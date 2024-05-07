Казахстан без зерна? Паводки в регионе могут вызвать сельскохозяйственный кризис

С учетом того, что вода с территорий региона уходит медленно, риск повреждения почв региона возрастает. Точные площади земель, которые будут не пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур можно будет назвать только после того, как вода уйдет окончательно. Однако восстановление почвы, которая пострадает от природного ЧП для региона потребует серьезных вложений, а экспорт и прибыль с него, напротив, могут снизиться.