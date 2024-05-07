Казахстан без зерна? Паводки в регионе могут вызвать сельскохозяйственный кризис

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Вода в реке Тобол продолжает прибывать. Река Ишим на территории региона убывает, но очень неспешно — на 10-15 сантиметров в сутки. Сейчас уровень воды в каждом из субъектов, где протекает Ишим остается выше критического показателя, в таком состоянии территории находятся уже около трех недель. По мнению эколога Ирины Гавриной, такой застой воды критически опасен для почв.
«Качество этой воды крайне низкое, в нее попадает множество вредных веществ на фоне обширного розлива. Длительное пребывание в такой воде может вызвать эрозию — питательные вещества из почвы вода унесет с собой, оставив кучу вредных, которые она принесла с других затопленных территорий. Это приведет к сельскохозяйственному кризису, не в глобальном его формате, а в частности. Для жителей затопленных деревень земля — кормилица», — говорит Гаврина.
Она также отмечает, что затопление критически скажется на жизни микроорганизмов и насекомых, которые своей жизнедеятельностью также напитывают почву необходимыми микроэлементами. После ухода воды верхний слой земли после просыхания может затвердеть и потрескаться — в такой почве урожай не взойдет.
«Вообще, если в воде нет опасных примесей, чего мы пока точно сказать не можем, то за 2 недели затопления, вода могла даже обогатить почву минеральными солями. Однако этот вариант подходит для не таких загрязненных рек. Нашему загрязненному Тоболу, например, этот вариант не особо подходит, а потому, скорее всего придется сокращать посевные площади, причем не только в частных хозяйствах, но и в более крупных», — говорит Ирина Гаврина.
Судьба тюменских сельскохозяйственных земель пока неизвестна, бытует мнение, что часть их исключат в этом году из оборота из-за паводков. Однако для точного определения объема посевной текущего года необходимо дождаться оттока воды и оценить состояние земель.
О влиянии экстремальных поводков на состояние сельского хозяйства в регионе говорит и доктор биологических наук Валентина Тузова. Она предполагает, что в среднем, в регионах России, которые из-за наводнений долгое время находились под водой, урожайность может быть снижена практически вполовину.
«Безусловно многое зависит от площади затопленных территорий и от временной протяженности затопления. Если все же пойдет эрозия, то на восстановление земли может уйти до трех лет. Для жителей сельских территорий этот срок критичен, так как для них овощеводство — источник питания и решать проблему им придется самостоятельно. Земли, на которых регион выращивает сельхозпродукцию потребуют больших вложений, чтобы вернуться к былому уровню урожайности», — говорит биолог.
В прошлом году в Тюменской области аграрии региона произвели более 1,7 миллиона тонн зерна и около 255 тысяч тонн овощей открытого грунта. Директор департамента АПК Владимир Чейметов отмечал, что полученный урожай овощей превышает годовую внутрирегиональную потребность.
К тому же Тюменская область — крупный экспортер сельскохозяйственной продукции. В прошлом году на поставках фермеры региона заработали около 2,65 миллиарда рублей. Основой экспорта региона служит зерно и продукты его переработки, более 80% экспорта приходится на Казахстан. Экономист Ирина Меняйлова говорит о том, что дефицит урожая зерна может сократить объем поставок, так как в первую очередь субъект будет обеспечивать продукцией свое население.
«Более 140 тысяч тонн за год поставляется в Казахстан. Как мы видим, урожайность региона значительно выше — это более миллиона тонн. Но у нас есть другие экспортеры, которых в прошлом году стало больше, продукцию из тюменской области стали поставлять в Нигерию, Бразилию и так далее. Если кризис с урожаем будет, то придется снизить обороты экспорта», — считает эксперт.
С учетом того, что вода с территорий региона уходит медленно, риск повреждения почв региона возрастает. Точные площади земель, которые будут не пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур можно будет назвать только после того, как вода уйдет окончательно. Однако восстановление почвы, которая пострадает от природного ЧП для региона потребует серьезных вложений, а экспорт и прибыль с него, напротив, могут снизиться.
А вот жителям деревень и сел, для которых земля — источник питания и заработка, справляться с последствиями придется самостоятельно. Выплаты от региона полагаются только на имущество, но не на землю.