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Александр Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области

Александр Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области

7 мая 2024, 15:39
Фото: 1MI
Паводок продолжает движение по реке Тобол. Вода по-прежнему прибавляет в Заводоуковском городском округе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

По его словам, за прошедшие сутки уровень воды в деревне Пономарева прибавил 11 сантиметров, а в селе Новолыбаево — 9 сантиметров.

Специалисты регулярно патрулируют насыпи вместе с сотрудниками администрации. Укреплять защитные сооружения выходят местные жители.

Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В течение 24 часов ожидается большой рост уровня руки в районе города. По прогнозу Росгидромета пик паводка в Тюменской области ожидается ориентировочно 17–18 мая.

Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор отчитался о вспышках инфекций в регионе после паводка.

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