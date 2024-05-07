Александр Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По его словам, за прошедшие сутки уровень воды в деревне Пономарева прибавил 11 сантиметров, а в селе Новолыбаево — 9 сантиметров.
Специалисты регулярно патрулируют насыпи вместе с сотрудниками администрации. Укреплять защитные сооружения выходят местные жители.
Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В течение 24 часов ожидается большой рост уровня руки в районе города. По прогнозу Росгидромета пик паводка в Тюменской области ожидается ориентировочно 17–18 мая.
Ранее «Наш город» писал, что Роспотребнадзор отчитался о вспышках инфекций в регионе после паводка.