После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть?

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Однако до среднего уровня остается еще чуть менее метра — средним считается уровень воды в Туре 576 сантиметров выше нуля поста. Между тем, тюменцы отмечают, что в этом году Тура стала похожа на настоящую реку.
Годом ранее 10 мая уровень воды в Туре составлял всего 93 сантиметра выше нулевой отметки, а к 23 мая 2023 упал до отметки 73 сантиметра. 7 июня 2023 года уровень в Туре снизился до -20 сантиметров, в связи с чем в Тюмени был введен режим повышенной готовности.
В июле тюменскую Туру перегородили ржавые баржи. Власти пояснили тогда, что такое мероприятие будет способствовать стабилизации уровня воды на водозаборе. Правда, ситуацию речная блокада существенно не улучшила — в августе был достигнул новый абсолютный минимум -82 сантиметра над нулевой отметкой. В октябре 2023 году он был обновлен — уровень Туры перед зимой опустился до -95 сантиметров.
Гидрологи отмечают, что паводки и краткосрочный подъем уровня воды в Туре от обмеления реку не спасут — после окончания паводков в регионе уровень воды в реке начнет резко снижаться. И уверены, что необходимо проводить мероприятия по оздоровлению Туры и углублению ее русла.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тоболе продолжается подъем воды. За последние сутки уровень Тобола в районе Ялуторовска поднялся на 14 сантиметров, за период с 8:00 до 12:00 еще на 2 сантиметра и достиг отметки 721 сантиметр выше нуля поста. Пик паводка на реке ожидается в 15-х числах мая.