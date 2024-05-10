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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть

После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть?

10 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI

После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть

Уровень воды в тюменской Туре продолжает медленно, но регулярно увеличиваться. За последние сутки вода поднялась на 4 сантиметра и достигла отметки 486 сантиметров выше нуля поста.
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Тура

Однако до среднего уровня остается еще чуть менее метра — средним считается уровень воды в Туре 576 сантиметров выше нуля поста. Между тем, тюменцы отмечают, что в этом году Тура стала похожа на настоящую реку.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Годом ранее 10 мая уровень воды в Туре составлял всего 93 сантиметра выше нулевой отметки, а к 23 мая 2023 упал до отметки 73 сантиметра. 7 июня 2023 года уровень в Туре снизился до -20 сантиметров, в связи с чем в Тюмени был введен режим повышенной готовности.

В июле тюменскую Туру перегородили ржавые баржи. Власти пояснили тогда, что такое мероприятие будет способствовать стабилизации уровня воды на водозаборе. Правда, ситуацию речная блокада существенно не улучшила — в августе был достигнул новый абсолютный минимум -82 сантиметра над нулевой отметкой. В октябре 2023 году он был обновлен — уровень Туры перед зимой опустился до -95 сантиметров.

Фото: nashgorod.ru

Гидрологи отмечают, что паводки и краткосрочный подъем уровня воды в Туре от обмеления реку не спасут — после окончания паводков в регионе уровень воды в реке начнет резко снижаться. И уверены, что необходимо проводить мероприятия по оздоровлению Туры и углублению ее русла.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тоболе продолжается подъем воды. За последние сутки уровень Тобола в районе Ялуторовска поднялся на 14 сантиметров, за период с 8:00 до 12:00 еще на 2 сантиметра и достиг отметки 721 сантиметр выше нуля поста. Пик паводка на реке ожидается в 15-х числах мая.

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