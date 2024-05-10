После окончания паводка тюменская Тура резко начнет мелеть?

В июле тюменскую Туру перегородили ржавые баржи. Власти пояснили тогда, что такое мероприятие будет способствовать стабилизации уровня воды на водозаборе. Правда, ситуацию речная блокада существенно не улучшила — в августе был достигнул новый абсолютный минимум -82 сантиметра над нулевой отметкой. В октябре 2023 году он был обновлен — уровень Туры перед зимой опустился до -95 сантиметров.