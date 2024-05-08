УСТЭК информирует о завершении отопительного периода

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
С этой даты специалисты АО «УСТЭК» переведут на межотопительный (летний) режим работы оборудование теплоисточников и теплосетей с целью обеспечения горячего водоснабжения. Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления пройдет поэтапно во всех районах города в течение дня.
Сразу после завершения отопительного сезона АО «УСТЭК» начинает подготовку к следующему, проводя гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. В этом году гидравлические испытания пройдут в 7 этапов с 20 мая по 25 августа. График отключения горячего водоснабжения размещен на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru, возможны изменения сроков проведения.
Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО «УСТЭК» рекомендует жителям перекрыть отсекающие краны на стояках горячего водоснабжения в квартире на время проведения гидравлических испытаний.