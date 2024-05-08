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УСТЭК информирует о завершении отопительного периода

УСТЭК информирует о завершении отопительного периода

8 мая 2024, 08:46
Фото: УСТЭК
Согласно постановлению Администрации города, 8 мая в Тюмени заканчивается отопительный период 2023–2024 года. Напомним, завершение отопительного периода происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд.

С этой даты специалисты АО «УСТЭК» переведут на межотопительный (летний) режим работы оборудование теплоисточников и теплосетей с целью обеспечения горячего водоснабжения. Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления пройдет поэтапно во всех районах города в течение дня.

Сразу после завершения отопительного сезона АО «УСТЭК» начинает подготовку к следующему, проводя гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. В этом году гидравлические испытания пройдут в 7 этапов с 20 мая по 25 августа. График отключения горячего водоснабжения размещен на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru, возможны изменения сроков проведения.

Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО «УСТЭК» рекомендует жителям перекрыть отсекающие краны на стояках горячего водоснабжения в квартире на время проведения гидравлических испытаний.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Оборудование#УСТЭК#Отопление#Отопительный сезон
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