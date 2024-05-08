УСТЭК информирует о завершении отопительного периода

Сразу после завершения отопительного сезона АО «УСТЭК» начинает подготовку к следующему, проводя гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. В этом году гидравлические испытания пройдут в 7 этапов с 20 мая по 25 августа. График отключения горячего водоснабжения размещен на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru, возможны изменения сроков проведения.