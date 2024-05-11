В небе над Тюменью ночью появилось северное сияние. Невероятные фотокадры

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Невероятными фотографиями в социальных сетях поделились жители Тюмени, Армизонского, Казанского, Уватского, Исетского, Тюменского, Омутинского, Нижнетавдинского, Упоровского, и других районов.
Как пояснили тюменские астрономы, причиной возникновения северного сияния стали мощные вспышки на Солнце, произошедшие за последние 3 дня.
«Эти заряды слились в „кумулятивный заряд“, как это было 5 ноября 2023 года. Что и привело к появлению ярких полярных сияний. Пик возмущений магнитосферы прогнозируют в субботу в дневное время, а при сохранении ясной погоды, сияние может продолжится и на следующую ночь», — отметили астрономы.
Ранее «Наш Город» писал, что магнитная буря силой 7-8 баллов обрушилась на Землю накануне. Она достигла уровня G4 (очень сильная) и стала одной из мощнейших за последние годы. Геошторм будет бушевать на протяжении всего сегодняшнего дня и дня воскресенье. Стабилизируется геомагнитное поле Земли только к 13 мая.