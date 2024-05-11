В небе над Тюменью ночью появилось северное сияние. Невероятные фотокадры

Ранее «Наш Город» писал, что магнитная буря силой 7-8 баллов обрушилась на Землю накануне. Она достигла уровня G4 (очень сильная) и стала одной из мощнейших за последние годы. Геошторм будет бушевать на протяжении всего сегодняшнего дня и дня воскресенье. Стабилизируется геомагнитное поле Земли только к 13 мая.