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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

В небе над Тюменью ночью появилось северное сияние

В небе над Тюменью ночью появилось северное сияние. Невероятные фотокадры

11 мая 2024, 04:16
Фото: nashgorod.ru

В небе над Тюменью ночью появилось северное сияние

Жители юга Тюменской области в пятницу вечером стали свидетелями крайне редкого для региона природного явления — северного сияния.

Невероятными фотографиями в социальных сетях поделились жители Тюмени, Армизонского, Казанского, Уватского, Исетского, Тюменского, Омутинского, Нижнетавдинского, Упоровского, и других районов.

Фото: тг-канал Тюмень

Как пояснили тюменские астрономы, причиной возникновения северного сияния стали мощные вспышки на Солнце, произошедшие за последние 3 дня.

Уватский районУватский район
Уватский районУватский район
Фото: nashgorod.ru
«Эти заряды слились в „кумулятивный заряд“, как это было 5 ноября 2023 года. Что и привело к появлению ярких полярных сияний. Пик возмущений магнитосферы прогнозируют в субботу в дневное время, а при сохранении ясной погоды, сияние может продолжится и на следующую ночь», — отметили астрономы.
Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что магнитная буря силой 7-8 баллов обрушилась на Землю накануне. Она достигла уровня G4 (очень сильная) и стала одной из мощнейших за последние годы. Геошторм будет бушевать на протяжении всего сегодняшнего дня и дня воскресенье. Стабилизируется геомагнитное поле Земли только к 13 мая.

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