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Под Тюменью из-за сильного ветра появились пылевые вихри

Настоящая песчаная буря: под Тюменью из-за сильного ветра возникли пылевые вихри

12 мая 2024, 04:59
Фото: Типичная Тюмень

Под Тюменью из-за сильного ветра появились пылевые вихри

Песчаная буря накануне днем накрыла Старотобольский тракт. Причиной ее возникновении стал сильный ветер, порывы которого достигали 20-23 м/с.
«Видимость метров пять. На Старотобольском тракте, между деревней Субботина и Мальково, вследствие песчаной бури произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Несколько машин столкнулись», — сообщали водители.
Видео: Типичная Тюмень

Кроме того, в районе деревни Субботино был замечен 11 мая пылевой смерч. Также о пылевых вихрях сообщали жители Ишимского и Казанского районов.

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Напомним, 12 мая в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В течение дня на юге региона ожидаются дожди, грозы, местами град. Скорость ветра будет достигать 21 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +18…+23, местами до +13…+18. Ночью столбики термометров покажут +1…+6.

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