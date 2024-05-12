Настоящая песчаная буря: под Тюменью из-за сильного ветра возникли пылевые вихри

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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«Видимость метров пять. На Старотобольском тракте, между деревней Субботина и Мальково, вследствие песчаной бури произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Несколько машин столкнулись», — сообщали водители.
Кроме того, в районе деревни Субботино был замечен 11 мая пылевой смерч. Также о пылевых вихрях сообщали жители Ишимского и Казанского районов.
Напомним, 12 мая в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В течение дня на юге региона ожидаются дожди, грозы, местами град. Скорость ветра будет достигать 21 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +18…+23, местами до +13…+18. Ночью столбики термометров покажут +1…+6.