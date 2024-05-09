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Updated Сегодня, 15:08

По тюменским улицам проехала военная техника

По тюменским улицам проехала военная техника. ВИДЕО

9 мая 2024, 15:06
Фото: 1MI

По тюменским улицам проехала военная техника

Военная техника проехала по улицам Тюмени. Горожане делятся видеороликами в социальных сетях.
Видео: Темы Тюмени

Маршрут прохождения военной техники: площадь 400-летия Тюмени — Максима Горького —Республики —Мельникайте — Обход Тюмени — Ямская — Льва Толстого — Луначарского —Республики —Челюскинцев — Ленина — Мориса Тореза — Республики —Монтажников —Федюнинского — Монтажников —Широтная —Пермякова —50 лет Октября — Осипенко — Челюскинцев —2-я Луговая —Щербакова — Газовиков — Эрвье — Алебашевская — Профсоюзная — Мориса Тореза — Трактовая — Червишевский тракт — Обход Тюмени — озеро Андреевское.

Видео: Тюмень № 1

В Тюменской области сегодня праздничные мероприятия проходят с раннего утра. Открыло День Победы Торжественное мероприятие с участием личного состава ТВВИКУ на площади Памяти.

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