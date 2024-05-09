По тюменским улицам проехала военная техника. ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Маршрут прохождения военной техники: площадь 400-летия Тюмени — Максима Горького —Республики —Мельникайте — Обход Тюмени — Ямская — Льва Толстого — Луначарского —Республики —Челюскинцев — Ленина — Мориса Тореза — Республики —Монтажников —Федюнинского — Монтажников —Широтная —Пермякова —50 лет Октября — Осипенко — Челюскинцев —2-я Луговая —Щербакова — Газовиков — Эрвье — Алебашевская — Профсоюзная — Мориса Тореза — Трактовая — Червишевский тракт — Обход Тюмени — озеро Андреевское.
В Тюменской области сегодня праздничные мероприятия проходят с раннего утра. Открыло День Победы Торжественное мероприятие с участием личного состава ТВВИКУ на площади Памяти.