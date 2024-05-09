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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Тюменской области выпал град

Тюменцы сообщают о выпавшем граде размером с крупный горох

9 мая 2024, 10:38
Фото: 1MI

В Тюменской области выпал град

В Тюмени началась гроза. В настоящее время в городе идет сильный дождь, слышны раскаты грома.
Видео: подписчик nashgorod.ru

В социальных сетях тюменцы сообщают, что в селе Слобода-Бешкиль Исетского района прошел град. Также град выпал в Тюменском районе.

Фото: ЧС Тюменский район

Из-за сильного ливня площадь 400-летия Тюмени опустела. Музыка все еще играет, но ее уже практически никто не слушает. Также пустует площадь у Технопарка.

Видео: Темы Тюмени

Напомним, штормовой ветер до 25 м/с, град, ливни и грозы на юге Тюменской области ожидаются в течение ближайших 12 часов. Тюменцам советуют ограничить нахождение на открытой местности, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Также не следует отпускать одних на улицу малолетних детей и пожилых людей.

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