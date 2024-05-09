Тюменцы сообщают о выпавшем граде размером с крупный горох

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В социальных сетях тюменцы сообщают, что в селе Слобода-Бешкиль Исетского района прошел град. Также град выпал в Тюменском районе.
Из-за сильного ливня площадь 400-летия Тюмени опустела. Музыка все еще играет, но ее уже практически никто не слушает. Также пустует площадь у Технопарка.
Напомним, штормовой ветер до 25 м/с, град, ливни и грозы на юге Тюменской области ожидаются в течение ближайших 12 часов. Тюменцам советуют ограничить нахождение на открытой местности, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Также не следует отпускать одних на улицу малолетних детей и пожилых людей.