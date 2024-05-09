Тюменцы сообщают о выпавшем граде размером с крупный горох

Напомним, штормовой ветер до 25 м/с, град, ливни и грозы на юге Тюменской области ожидаются в течение ближайших 12 часов. Тюменцам советуют ограничить нахождение на открытой местности, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Также не следует отпускать одних на улицу малолетних детей и пожилых людей.