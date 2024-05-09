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В Тюменской области власти сняли запрет на посещение дач из-за паводка

Тюменцам разрешили посещать дачи. Запрет действовал с конца апреля

9 мая 2024, 08:52
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области власти сняли запрет на посещение дач из-за паводка

В Тюменской области сняли ограничения для движения транспорта на 41-м километре автодороги Ишим — Казанское в Ишимском районе. Кроме того, с сегодняшнего дня жителям Ишима разрешено посещать садоводческие общества и товарищества, расположенные на левом берегу реки.
«Доступ к СНТ „Ишимсельмаш-1“ на левом берегу Ишима и правобережным СНТ „Раздолье“, „Заречье“ 1, 2, „Коммунальник“ 1, 2, „Швейник“, „Машиностроитель“ 1, 2 до момента нормализации обстановки с паводком», — пояснили в администрации Ишима.

Также с сегодняшнего дня возобновлено движение общественного транспорта по маршруту № 4К «Коркинская — Очистные» до конечной разворотной площадки в садовых товариществах, расположенных в районе очистных сооружений и по маршруту № 4Л «Коркинская — Ермака — Сады» до конечной разворотной площадки в районе СНТ «Локомотив», «Локомотив-3».

Принято решение об отменен дистанционного учреждения — с 13 мая учреждения общего и дополнительного образования в городе вернутся к штатному режиму работы.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По данным гидрологического бюллетеленя, уровень воды в Ишиме в районе города Ишим за последние четыре часа снизился на 2 сантиметра и составил 951 сантиметр выше нуля поста. Критическая отметка пока превышена более чем на 1 метр.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается интенсивный рост уровня воды в Тоболе — в Ялуторовске за последние сутки уровень воды в реке поднялся более чем на 20 сантиметров.

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