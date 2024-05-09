Штормовое предупреждение: в Тюмени 9 мая выпадет град

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать всю ночь. Температура воздуха при этом в дневные часы составит +20…+25. Ночью столбики опустятся до +2….+7.
В пятницу, 10 мая, днем ожидаются кратковременные дожди и +11….+16 в светлое время суток. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, ночью температура воздуха составит -1…+4.
В Тюмени 9 мая синоптики прогнозируют дожди в течение дня, после обеда — грозу. Максимальная температура воздуха составит +15….+16. Ветер будет дуть со скоростью до 10-14 м/с. В пятницу, 10 мая, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем термометры покажут +9…+11, ночью +2…+3.