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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Тюмени 9 мая выпадет град

Штормовое предупреждение: в Тюмени 9 мая выпадет град

9 мая 2024, 03:53
Фото: 1MI

В Тюмени 9 мая выпадет град

Град, грозы, ливень и ветер с порывами до 23-25 м/с ожидаются сегодня на юге Тюменской области во второй половине дня.

По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать всю ночь. Температура воздуха при этом в дневные часы составит +20…+25. Ночью столбики опустятся до +2….+7.

В пятницу, 10 мая, днем ожидаются кратковременные дожди и +11….+16 в светлое время суток. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, ночью температура воздуха составит -1…+4.

В Тюмени 9 мая синоптики прогнозируют дожди в течение дня, после обеда — грозу. Максимальная температура воздуха составит +15….+16. Ветер будет дуть со скоростью до 10-14 м/с. В пятницу, 10 мая, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем термометры покажут +9…+11, ночью +2…+3.

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