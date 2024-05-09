Штормовое предупреждение: в Тюмени 9 мая выпадет град

В Тюмени 9 мая синоптики прогнозируют дожди в течение дня, после обеда — грозу. Максимальная температура воздуха составит +15….+16. Ветер будет дуть со скоростью до 10-14 м/с. В пятницу, 10 мая, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем термометры покажут +9…+11, ночью +2…+3.