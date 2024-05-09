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Updated Сегодня, 10:29

Жители тюменского микрорайона самостоятельно провели «Бессмертный полк»

Жители тюменского микрорайона самостоятельно провели «Бессмертный полк»

9 мая 2024, 10:27
Фото: nashgorod.ru
Жители тюменского микрорайона Комарово в Праздник Победы прошли по улицам района с портретами ветеранов в руках. Горожане провели импровизированный «Бессмертный полк».
«Молодцы! Никто не забыт, ничто не забыто», — отметили горожане в социальных сетях.
Фото: ЧС Тюмень

Отметим, в этом году, также как и годом ранее, в Тюмени, как и во всех остальных городах России отменены акция «Бессмертный полк» и традиционный парад. Сделано это в целях безопасности граждан.

В Тюмени 9 мая проходят торжественные мероприятия практически во всех районах. Главные торжества и выступления — в центре города. В 19:00 состоится торжественный проход военной техники по маршруту от площади 400-летия Тюмени до озера Андреевское.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#9 мая#Бессмертный полк
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