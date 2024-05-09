Жители тюменского микрорайона самостоятельно провели «Бессмертный полк»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
«Молодцы! Никто не забыт, ничто не забыто», — отметили горожане в социальных сетях.
Отметим, в этом году, также как и годом ранее, в Тюмени, как и во всех остальных городах России отменены акция «Бессмертный полк» и традиционный парад. Сделано это в целях безопасности граждан.
В Тюмени 9 мая проходят торжественные мероприятия практически во всех районах. Главные торжества и выступления — в центре города. В 19:00 состоится торжественный проход военной техники по маршруту от площади 400-летия Тюмени до озера Андреевское.