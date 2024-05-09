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В Тюмени на площади Памяти проходит плац-парад личного состава ТВВИКУ

Как в Тюмени проходит День Победы. ВИДЕО

9 мая 2024, 05:00
Фото: 1MI

В Тюмени на площади Памяти проходит плац-парад личного состава ТВВИКУ

Торжественное мероприятие с участием личного состава ТВВИКУ началось на площади Памяти в Тюмени.

В программе — прохождение курсантов мемориалу «Свеча памяти», возложение гирлянд и цветов, оружейный салют.

Видео: nashgorod.ru

Несмотря на дождь, десятки тюменцев пришли на торжество. Сегодня с раннего утра горожане возлагают цветы к Вечному огню в память о павших героях Великой Отечественной войны.

Видео: nashgorod.ru

Тюменцы почтили память погибших героев минутой молчания.

Видео: nashgorod.ru

На площади Памяти прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу. На улице идет дождь, но непогода горожан не пугает.

Видео: nashgorod.ru

Напомним, в Тюмени 9 мая пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий. В 10:30 на площади Памяти начнется праздничная программа, в рамках которой на сцене покажут выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города. В 18:55 состоится минута молчания.

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