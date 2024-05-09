Как в Тюмени проходит День Победы. ВИДЕО

Напомним, в Тюмени 9 мая пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий. В 10:30 на площади Памяти начнется праздничная программа, в рамках которой на сцене покажут выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города. В 18:55 состоится минута молчания.