Как в Тюмени проходит День Победы. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
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В программе — прохождение курсантов мемориалу «Свеча памяти», возложение гирлянд и цветов, оружейный салют.
Несмотря на дождь, десятки тюменцев пришли на торжество. Сегодня с раннего утра горожане возлагают цветы к Вечному огню в память о павших героях Великой Отечественной войны.
Тюменцы почтили память погибших героев минутой молчания.
На площади Памяти прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу. На улице идет дождь, но непогода горожан не пугает.
Напомним, в Тюмени 9 мая пройдет более 1,5 тысяч общегородских мероприятий. В 10:30 на площади Памяти начнется праздничная программа, в рамках которой на сцене покажут выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города. В 18:55 состоится минута молчания.