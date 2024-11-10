Итоги недели: убийство тюменской семьи, шуга на Туре, открытие крематория

В школах Тюмени, как и в других российских образовательных учреждениях, планируется ввести новые требования к безопасности. В частности, охранников обяжут носить огнестрельное оружие и бронежилеты. В текущем году в российских школах произошло значительно число чрезвычайных происшествий, в связи с чем было принято решение ужесточить правила для охранников. С 1 января 2025 года все охранники должны будут иметь при себе оружие, бронежилеты и шлемы на случай чрезвычайных ситуаций.