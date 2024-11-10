Итоги недели: убийство тюменской семьи, шуга на Туре, открытие крематория

Posted 10 ноября, 12:29
Published 10 ноября, 12:29
Modified 10 ноября, 15:52
Updated 10 ноября, 15:52
Трагедия произошла на этой неделе в селе Ярково. Там была убита семья — мужчина, женщина и 6-летняя девочка. Тела членов семьи нашел сосед — он пришел к ним рано утром, но попасть в квартиру не смог, так как дверь была заперта изнутри. По его словам, накануне ночью в семье убитых произошел конфликт.
С погибшими он близко знаком не был. В Ярково мужчина переехал десять лет назад, не работал, получал военную пенсию по выслуге лет. Его гражданская жена (официально расписаны они не были) и ее дочь в село переехали несколько лет назад, она были сиротой.
Местные жители сообщили, что погибший мужчина был довольно общительным, спиртными напитками не злоупотреблял. По версии следствия, погибший совершил убийство в ходе конфликта со своей сожительницей — сначала зарезал ребенка, потом застрелил женщину. После чего свел счеты со своей жизнью. Рассматриваются два варианта причины конфликта — ревность и злоупотребление спиртными напитками.
На имущество тюменского замгубернатора Вячеслава Вахрина и руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцыка, задержанных по подозрению во взятке, наложен арест.
Арест наложен на единственное жилье Вячеслава Вахрина — квартиру площадью 80 квадратных метров.
«Наложен арест на имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы. С момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: допрошены свидетели, проведен обыск, назначены фоноскопические судебные экспертизы, техническая судебная экспертиза документов», — указано в документах, опубликованных на сайте Басманного суда.
Также суд продлил арест Вахрина и Гоцыка до 6 февраля 2025 года. Причиной стало то, что следствию не удалось завершить расследование — требуется «получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия».
Напомним, Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык были арестованы в начале июня этого года в Москве по обвинению в коррупции. Вахрина обвинили в получении взятки в особо крупном размере от известного тюменского бизнесмена, руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Фигурантов дела отправили под арест до 6 августа 2024 года, позже суд продлил сроки до 6 ноября 2024 года.
Обязанности арестованного замгубернатора Вячеслава Вахрина в правительстве Тюменской области временно приостановлены. Он остается госслужащим, но заработную плату не получает.
Кремационный комплекс, расположенный на Червишевском тракте, запустили в работу с начала ноября. Церемонии проводят в основном здании, где расположены три зала для кремации и один зал для традиционных прощаний. Об этом «Нашему Городу» рассказала представитель крематория Екатерина Мадьярова.
Стоимость кремации, аренды прощального зала и предоставление транспорта составляет порядка 30 тысяч рублей. Цена самого дешевого гроба начинается от 6 тысяч рублей, урн для праха — от 2,5 тысячи рублей.
Для сравнения, минимальный набор ритуальных услуг, в который входят сбор документов и самая простая атрибутика, при традиционных похоронах обходится минимум в 30 тысяч рублей. В частности, за эконом-вариант похорон, в состав которых входят гроб оббитый тканью с подушкой и покрывалом, социальный крест, табличка с ФИО, автокатафалк до кладбища придется заплатить почти 15 тысяч рублей.
Стандартный комплекс с копкой могилы, услугой помощи в захоронении (установка креста, опускание гроба и т. д.) обойдется уже 42,8 тысячи рублей. За комплекс услуг с подготовкой документов придется отдать от 55,6 до 100 тысяч рублей.
Несмотря на то, что кремационный комплекс в Тюмени начал работать несколько дней назад, на портале 2 ГИС уже появились первые отзывы. По словам жителей города, проводивших церемонии прощания со своими близкими в крематории, уровень сервиса приятно порадовал.
В школах Тюмени, как и в других российских образовательных учреждениях, планируется ввести новые требования к безопасности. В частности, охранников обяжут носить огнестрельное оружие и бронежилеты. В текущем году в российских школах произошло значительно число чрезвычайных происшествий, в связи с чем было принято решение ужесточить правила для охранников. С 1 января 2025 года все охранники должны будут иметь при себе оружие, бронежилеты и шлемы на случай чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, сотрудники частных охранных фирм обязаны будут пройти дополнительную физическую подготовку и получить специальное разрешение на ношение оружия. Однако в своей повседневной работе они должны будут использовать резиновые дубинки и наручники.
Некоторых тюменцев возмутил тот факт, что их ребенка в школе будет встречать человек с пистолетом. Другие же, напротив, отметили, что так в учебном заведении будет безопаснее.
Эксперты подчеркивают, что одним из главных аргументов в пользу введения вооружённой охраны в школах является повышение безопасности учеников и преподавателей. В условиях, когда на фоне ряда инцидентов в школах различных регионов страны и мира сохраняется риск террористических атак или нападений, такого мнения придерживаться сотрудник одного из тюменских ЧОПов Иван Егоров.
По словам специалиста по безопасности жизнедеятельности Надежды Тихоненко, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, будь то нападение на школу или появление подозрительных лиц, вооружённые охранники способны реагировать быстрее, чем обычные службы безопасности. Это может спасти время до прибытия полиции и оказаться решающим фактором для предотвращения трагедии. Вооружённая охрана может эффективно задержать нападающих до прибытия оперативных служб.
Также эксперты отмечают, что наличие вооружённой охраны в школах может повысить уверенность родителей в безопасности их детей. Зная, что в школе работают профессионалы, способные защитить учеников, родители могут меньше беспокоиться и чувствовать себя спокойнее. Для самих учеников это также может быть важным фактором.
Еще один положительный фактор, выделенный экспертами, это дисциплина. Наличие вооружённой охраны на территории школы может дисциплинировать не только посторонних лиц, но и самих учеников, способствуя поддержанию общественного порядка.
На этой неделе часть жителей Тюмени осталась без водоснабжения. Причиной тому стала нетипичная для Туры затянувшаяся шуга. Ледяная каша забила решетки водозаборных сооружений. Со снеголедовой крошкой специалисты боролись почти двое суток — с 6 ноября. Только ночью 8 ноября удалось ликвидировать данное явление и запустить в штатный режим работы водоснабжение города.
По словам тюменского ученого, директора Института наук о Земле ТГУ Виталия Хорошавина, причиной возникновения ледяной каши, нехарактерной для Туры, стал низкий уровень воды, резкие перепады температуры воздуха и метель.
По его словам, в областной столице на протяжении длительного времени держалась плюсовая температура воздуха. На этой неделе резко похолодало до -12, в результате чего в небольших притоках реки сформировалась ледяная крошка. Впоследствии течением ее вынесло в русло реки, а штормовой ветер ускорил процесс перемешивания льда в толще воды.
По данным регионального Роспотребнадзора, жители Тюменской области стали реже заражаться ОРВИ, однако при этом выросла заболеваемость коронавирусом, а с ней и численность госпитализаций. Так, за последнюю неделю COVID-19 выявили у 422 человек, 51 пациента госпитализировали. Отметим, что неделей ранее заразившихся было 402, как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, сейчас в регионе отмечается резкий скачок заболеваемости, связанный с сезонностью.
«С наступлением холодов часто поднимается заболеваемость, что характерно для коронавируса и гриппа. Вместе с тем все еще фиксируются случаи микроплазменной пневмонии», — сообщил врач.
По данным Роспотребнадзора, вирусы гриппа пока в регионе не циркулируют. Однако сезон активности вируса уже начался. Медики также отмечают, что еще одной опасностью является то, что вирусы гриппа и коронавируса способны взаимодействовать. В последние годы наблюдается тенденция к распространению одновременно нескольких вирусных инфекций, что может привести к серьезным осложнениям у инфицированных пациентов. Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может усилить патологические изменения в организме и значительно ухудшить состояние человека.
Для того, чтобы предотвратить данные заболевания, медики рекомендуют не забывать о мерах профилактики, в числе которых вакцинация, соблюдение гигиены и социальная дистанция в пик экпидсезона.