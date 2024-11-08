Тюменский крематорий начал работать в тестовом режиме

Кремационный комплекс, расположенный на Червишевском тракте, запустили в работу с начала ноября. Церемонии проводят в основном здании, где расположены три зала для кремации и один зал для традиционных прощаний. Об этом «Нашему Городу» рассказала представитель крематория Екатерина Мадьярова.

Подпишитесь