Тюменский крематорий начал работать в тестовом режиме

Posted 8 ноября, 05:49
Published 8 ноября, 05:49
Modified 8 ноября, 05:51
Updated 8 ноября, 05:51
Возле каждого из залов установлены информационные табло, на которых указаны время прощания с человеком и фамилия.
Несмотря на то, что кремационный комплекс в Тюмени начал работать несколько дней назад, на портале 2 ГИС уже появились первые отзывы. По словам жителей города, проводивших церемонии прощания со своими близкими в крематории, уровень сервиса приятно порадовал.
«Сразу видно, что делом занимаются настоящие профессионалы. Помогли с организацией панихиды, прощального обеда и с транспортом», — написал Виктор Т.
«Были очень удивлены сервису высочайшего уровня. Все сотрудники вежливые и доброжелательные. Очень низкие цены на все услуги», — отметила Наталья.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре этого года ООО «Городская Служба Луч», занимающаяся строительством кремационного комплекса, получила заключение о соответствии проекту. Строительство крематория на Червишевском тракте велось с конца 2023 года.
Согласно озвученной ранее информации, площадь комплекса составляет 1,4 тысячи квадратных метров. На его территории находятся прощальные залы, помещение для просмотра начала кремации, санузлы, гардеробные, холодильное помещение.