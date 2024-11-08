nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 05:49

Published 8 ноября, 05:49

Modified 8 ноября, 05:51

Updated 8 ноября, 05:51

Тюменский крематорий начал работать в тестовом режиме

Тюменский крематорий начал работать в тестовом режиме

8 ноября 2024, 05:49
Фото: 2 ГИС.
Кремационный комплекс, расположенный на Червишевском тракте, запустили в работу с начала ноября. Церемонии проводят в основном здании, где расположены три зала для кремации и один зал для традиционных прощаний. Об этом «Нашему Городу» рассказала представитель крематория Екатерина Мадьярова.

Возле каждого из залов установлены информационные табло, на которых указаны время прощания с человеком и фамилия.

Фото: 2 ГИС

Несмотря на то, что кремационный комплекс в Тюмени начал работать несколько дней назад, на портале 2 ГИС уже появились первые отзывы. По словам жителей города, проводивших церемонии прощания со своими близкими в крематории, уровень сервиса приятно порадовал.

«Сразу видно, что делом занимаются настоящие профессионалы. Помогли с организацией панихиды, прощального обеда и с транспортом», — написал Виктор Т.
Фото: 2 ГИС
«Были очень удивлены сервису высочайшего уровня. Все сотрудники вежливые и доброжелательные. Очень низкие цены на все услуги», — отметила Наталья.
Онлайн-похороны будут проводить в тюменском крематории
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре этого года ООО «Городская Служба Луч», занимающаяся строительством кремационного комплекса, получила заключение о соответствии проекту. Строительство крематория на Червишевском тракте велось с конца 2023 года.

Согласно озвученной ранее информации, площадь комплекса составляет 1,4 тысячи квадратных метров. На его территории находятся прощальные залы, помещение для просмотра начала кремации, санузлы, гардеробные, холодильное помещение.

Читайте также:
Убийство семьи в Ярково. Новые подробностиВласти Тюмени хотят провести КРТ на улице Ветеранов ТрудаВ Тюмени на месте рынка «Южный» построят скоростную магистраль
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Крематорий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика