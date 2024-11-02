Тюменских охранников в школах обяжут носить оружие и бронежилеты

В настоящее время стандарты не предусматривают никаких требований к экипировке охранников в штатных ситуациях. Теперь сотрудников ЧОП (частных охранных предприятий) обяжут проходить дополнительную физическую подготовку и получить специальную лицензию на ношение оружия. В обычной ситуации необходимо быть на рабочем месте с резиновой палкой и наручниками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Росстандарта.