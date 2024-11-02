Тюменских охранников в школах обяжут носить оружие и бронежилеты

Posted 2 ноября, 05:34
Published 2 ноября, 05:34
Modified 2 ноября, 05:36
Updated 2 ноября, 05:36
В настоящее время стандарты не предусматривают никаких требований к экипировке охранников в штатных ситуациях. Теперь сотрудников ЧОП (частных охранных предприятий) обяжут проходить дополнительную физическую подготовку и получить специальную лицензию на ношение оружия. В обычной ситуации необходимо быть на рабочем месте с резиновой палкой и наручниками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Росстандарта.
Режим усиленной охраны учебных заведений предполагает режим повышенной опасности в тюменском регионе или резкое ухудшение криминогенной обстановки в Тюменской области. Ношение специальной защиты и оружия станет в таких случаях обязательным для организаций, нанимающих ЧОП с помощью госзакупок.
Во-первых, новые стандарты позволяют отсеять кандидатов без надлежащего уровня подготовки и оснащения. Во-вторых, сотрудники охраны будут придерживаться четкой последовательности действий в случае экстренной ситуации. И, самое главное, безопасность юных тюменцев усилится в несколько раз.
Вопрос, как всегда, упирается в финансирование. Пока что стандарты не объясняют, за чей счет приобретается обмундирование и оружие и кто оплачивает профессиональную подготовку.
Легко ли будет каждой школе найти человека, отвечающего всем новым требованиям — тоже повод для размышления. Требования к оплате труда у такого охранника, вероятно, в разы возрастут.
Кроме того, полное боевое оснащение может пагубно сказываться на психоэмоциональном состоянии детей, отвлекая их от учебного процесса, — считают эксперты.
В сентябре этого года в Челябинске мальчик пришел в школу с молотком и забил сверстницу. После этого в Тюмени прошла волна угроз о терактах в местных школах.