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Posted 2 ноября, 05:34

Published 2 ноября, 05:34

Modified 2 ноября, 05:36

Updated 2 ноября, 05:36

Тюменских охранников в школах обяжут носить оружие и бронежилеты

Тюменских охранников в школах обяжут носить оружие и бронежилеты

2 ноября 2024, 05:34
Фото: 1MI.

Тюменских охранников в школах обяжут носить оружие и бронежилеты

Сюжет
Дети
На фоне участившихся в этом году конфликтных ситуаций в российских школах охранников учебных учреждений обяжут иметь при себе оружие, бронежилеты и шлемы на случай ЧС. Соответствующие поправки в ГОСТ вступают в силу 1 января 2025 года.

В настоящее время стандарты не предусматривают никаких требований к экипировке охранников в штатных ситуациях. Теперь сотрудников ЧОП (частных охранных предприятий) обяжут проходить дополнительную физическую подготовку и получить специальную лицензию на ношение оружия. В обычной ситуации необходимо быть на рабочем месте с резиновой палкой и наручниками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Росстандарта.

Режим усиленной охраны учебных заведений предполагает режим повышенной опасности в тюменском регионе или резкое ухудшение криминогенной обстановки в Тюменской области. Ношение специальной защиты и оружия станет в таких случаях обязательным для организаций, нанимающих ЧОП с помощью госзакупок.

Какие преимущества?

Во-первых, новые стандарты позволяют отсеять кандидатов без надлежащего уровня подготовки и оснащения. Во-вторых, сотрудники охраны будут придерживаться четкой последовательности действий в случае экстренной ситуации. И, самое главное, безопасность юных тюменцев усилится в несколько раз.

Какие недостатки?

Вопрос, как всегда, упирается в финансирование. Пока что стандарты не объясняют, за чей счет приобретается обмундирование и оружие и кто оплачивает профессиональную подготовку.

Легко ли будет каждой школе найти человека, отвечающего всем новым требованиям — тоже повод для размышления. Требования к оплате труда у такого охранника, вероятно, в разы возрастут.

Кроме того, полное боевое оснащение может пагубно сказываться на психоэмоциональном состоянии детей, отвлекая их от учебного процесса, — считают эксперты.

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В сентябре этого года в Челябинске мальчик пришел в школу с молотком и забил сверстницу. После этого в Тюмени прошла волна угроз о терактах в местных школах.

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#Татьяна Курганова#Общество#Дети#Безопасность#ЧОП#Охрана в школах
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