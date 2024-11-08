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Posted 8 ноября, 05:16

Published 8 ноября, 05:16

Modified 8 ноября, 06:39

Updated 8 ноября, 06:39

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело с тройным убийством в Ярково

Убийство семьи в Ярково. Новые подробности

8 ноября 2024, 05:16
Фото: 1MI.

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело с тройным убийством в Ярково

Сюжет
Убийство малолетнего
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о расследовании жестокого убийства в селе Ярково. Накануне днем там были обнаружены мертвыми мужчина, женщина и шестилетняя девочка.

Девочку зарезали, мужчину и женщину застрелили. Тела членов семьи нашел их сосед — он пришел к ним рано утром, но попасть в квартиру не смог, так как дверь была заперта изнутри. По его словам, накануне ночью в семье убитых произошел конфликт.

По словам соседей, с убитыми знакомы близко они не были. В Ярково мужчина переехал десять лет назад, не работал, получал военную пенсию по выслуге лет. Его гражданская жена (официально расписаны они не были) в село переехала несколько лет назад, она были сиротой, пишет Ура.Ру.

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Местные жители отмечают, что погибший был довольно общительным, спиртными напитками не злоупотреблял. По версии следствия, погибший совершил убийство в ходе конфликта со своей сожительницей — сначала зарезал ребенка, потом застрелил женщину. После чего свел счеты со своей жизнью. По словам очевидцев, поводом для убийства стала ревность.

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