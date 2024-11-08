Убийство семьи в Ярково. Новые подробности

По словам соседей, с убитыми знакомы близко они не были. В Ярково мужчина переехал десять лет назад, не работал, получал военную пенсию по выслуге лет. Его гражданская жена (официально расписаны они не были) в село переехала несколько лет назад, она были сиротой, пишет Ура.Ру.