Убийство семьи в Ярково. Новые подробности

Posted 8 ноября, 05:16
Published 8 ноября, 05:16
Modified 8 ноября, 06:39
Updated 8 ноября, 06:39
Девочку зарезали, мужчину и женщину застрелили. Тела членов семьи нашел их сосед — он пришел к ним рано утром, но попасть в квартиру не смог, так как дверь была заперта изнутри. По его словам, накануне ночью в семье убитых произошел конфликт.
По словам соседей, с убитыми знакомы близко они не были. В Ярково мужчина переехал десять лет назад, не работал, получал военную пенсию по выслуге лет. Его гражданская жена (официально расписаны они не были) в село переехала несколько лет назад, она были сиротой, пишет Ура.Ру.
Местные жители отмечают, что погибший был довольно общительным, спиртными напитками не злоупотреблял. По версии следствия, погибший совершил убийство в ходе конфликта со своей сожительницей — сначала зарезал ребенка, потом застрелил женщину. После чего свел счеты со своей жизнью. По словам очевидцев, поводом для убийства стала ревность.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед судом предстанет жительница Ялуторовска, зарезавшая свою подругу. Она нанесла ей 29 ударов ножом.