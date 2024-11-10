От Жар-Птицы до Рыбы-кит: как украсят в этом году улицы Тюмени к Новому году

Указано, что все конструкции должны быть установлены в Центральном округе города. 2025 — на площади Единства и Согласия, площади Солнца, Рыба-Кит», «Конёк-Горбунок», «Перо Жар-Птицы», светодиодная пиксельная Жар-Птица — в Загородном саду, «Варежка», «Варежки» — в сквере Нефтяников, Шары» — на Республики, 94 и т. д.