От Жар-Птицы до Рыбы-кит: как украсят в этом году улицы Тюмени к Новому году

Posted 10 ноября, 10:31
Published 10 ноября, 10:31
Modified 10 ноября, 10:33
Updated 10 ноября, 10:33
В документах указано, что подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы конструкций «Рыба-Кит», «Конек-Горбунок», «Варежка», «Шары», «Перо Жар-птицы», «Светодиодная пиксельная Жар-птица». Также отреставрировать праздничные конструкции «С Новым Годом!», «Новогодний сюрприз», «Подарки», «Дед Мороз и Снегурочка», «Кони», «Карета», Световой занавес» и десяти светодинамических елей на оцинкованном каркасе. Кроме того, необходимо изготовить цифру 5 для уже имеющейся конструкции 2022.
Указано, что все конструкции должны быть установлены в Центральном округе города. 2025 — на площади Единства и Согласия, площади Солнца, Рыба-Кит», «Конёк-Горбунок», «Перо Жар-Птицы», светодиодная пиксельная Жар-Птица — в Загородном саду, «Варежка», «Варежки» — в сквере Нефтяников, Шары» — на Республики, 94 и т. д.
Срок оказания услуг: в течение семи календарных дней начиная со следующего дня после дня получения заявки от заказчика. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 15 ноября 2024 года, подведение итогов запланировано на 19 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что мэр Тюмени Максим Афанасьев дал поручение дорожным службам минимизировать применение реагентов на дорогах и тротуарах города, в случаях, где это возможно.